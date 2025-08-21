최정원 스토킹 피해자 “한밤중 도망가듯 이사”

A는 지난 17일 인스타그램에 “어제 현장 감식이랑 피해자 조사만 6시간 받고 한밤중에 도망가듯 이사했다”며 “신고할 때까지도 이게 맞는 건지 모르겠기에 한참 망설이다 신고했다. 베란다에 매달려도 나한테 칼을 겨눠도 고민이 되더라. 그렇게 해서라도 네가 원하는 대로 네 이미지 지키고 싶었느냐”고 썼다.
“지금도 바닥인데 그렇게까지 지킬 게 뭐가 있느냐. 나에게 추악한 행동하는 건 괜찮고, 법적으로나 사회적으로나 책임지긴 싫으냐. 네가 말한 대로 너나 나중에 하나가 죽어야 끝난다면 나일 것”이라며 “넌 너무 살고 싶지 않느냐. 멋지고 싶고 사랑 받고 싶고 너를 위해 다 희생해주고 참아줘도 결국 대중한테만 잘 보이고 싶은 거 아니냐”고 반문했다.
A는 “나는 그런 네가 너무 가엽다. 그 나이 될 때 동안 바로 잡아줄 사람이 없었던 것도, 지금도 그렇게 사는 것도, 앞으로 그렇게 살 것도”라며 “평생 나 기억하고 살아봐라”고 했다.
서울 중부경찰서는 16일 이별을 통보한 A 집에 찾아가 흉기를 들고 협박하는 등 스토킹한 혐의로 최정원을 입건했다. 최정원은 A를 향해 식칼을 들고 위협한 것으로 알려졌다. 경찰은 긴급응급조치를 취했고, 접근금지 명령을 내렸다. 서울중앙지법도 18일 잠정조치를 승인했다.
최정원은 20일 인스타그램에 “여자친구와 사이의 개인적인 갈등으로, 사소한 다툼이 확대 돼 발생한 일종의 해프닝”이라며 “감정이 격해진 과정에서 오해 소지가 생겼고, 사실과 다르게 상황이 와전 돼 전달된 점 매우 유감스럽다. 내가 흉기를 들고 협박하거나 스토킹했다는 주장은 전혀 사실이 아니다. 해당 내용은 나와 여자친구 모두 명백히 부인하고 있다. 허위사실은 향후 강력히 대응할 예정”이라고 했다.
댓글 0