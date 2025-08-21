열기에 힘겨운 피부 영양·보습 채워 빛나고 매끄럽게

라네즈 슬리핑 마스크-에이피 뷰티 리서페이싱 에센스
프리메라 비타티놀 세럼-한율 어린쑥 속수분 쑥히알 라인
무엇이든 곧바로 익혀 버릴 것 같은 햇볕, 숨이 턱턱 막히는 열기와 끈적이는 높은 습도까지. 이 모든 걸 견뎌야하는 피부는 힘들다. 보다 신경 써서 피부를 진정시키고 영양과 보습을 충분히 채워주는 것이 중요하다. 여름철 피부 관리에 도움이 되는 다양한 제품이 있다. 기능별로 제품들을 살펴본다.
푹 잔 듯 촉촉하게 각질 녹여 맑게
라네즈는 슬리핑 마스크 2종을 새로 단장해 내놓았다. 라네즈 슬리핑 마스크는 전 세계 누적 판매량이 5830만 개에 이른다. 피부를 먼저 잠들게 해 밤사이 피부 상태를 회복시키는 기술인 슬립톡스를 사용했다. 라네즈는 “슬리핑 마스크는 멜라토닌과 유사한 피부 개선 기능을 통해 잠을 푹 자고 난 것 같은 피부를 만드는데 도움을 준다. 4시간 정도 더 잔 것처럼 피부를 생기 있게 해 준다”고 밝혔다.
‘워터 슬리핑 마스크’는 3중 히알루론산을 함유해 수분을 집중적으로 공급해주는 제품이다. 라네즈는 “19∼49세 여성 31명을 대상으로 한 달간 시험한 결과 쿨링 젤이 피부 온도를 바로 낮춰주며 다음 날 아침까지 촉촉하고 빛이 나는 피부를 만들어주는 것으로 나타났다”고 설명했다.
‘시카 슬리핑 마스크’는 민감한 피부를 진정시키고 건강하게 만드는데 도움을 준다. 마데카소사이드, 센텔라 액티브, 병풀전초추출물을 함유해 피부 장벽을 관리해준다. 피부에 부드럽게 발린다.
라네즈는 “19∼49세 여성 32명을 대상으로 2주간 시험한 결과 새로워진 슬리핑 마스크를 사용한 이들은 모두 다음날 화장이 잘 받고 8시간 정도 푹 잔 듯한 피부로 느껴진다고 답했다”고 밝혔다.
에이피 뷰티는 새 제품 ‘리서페이싱 앤 리페어 에센스’(이하 ‘리서페이싱 에센스’)를 선보였다. 리서페이싱 에센스는 각질을 녹여 피부결을 맑고 균일하게 만들어준다. 저자극 필링 활성 성분을 조합한 복합체를 적용했다. 피부 표면의 각질을 녹이고 피부 회복 주기를 관리해 준다. 각질을 제거하면서 동시에 피부를 회복시켜주는 것이다. 에이피 뷰티는 “리서페이싱 에센스는 피부 장벽을 회복시켜주는 효과가 강한 성분을 고농축으로 함유하고 있다. 피부 관리를 할 때 첫 단계에서 사용하면 된다”고 밝혔다.
탄력 높이고 유분·수분 균형 개선
프리메라는 비타티놀 세럼의 성분과 효능을 강화한 ‘비타티놀 바운시 리프트 세럼’(이하 ‘비타티놀 세럼’)을 출시했다. 비타티놀 세럼은 안티에이징 성분인 레티놀과 항산화 효과가 뛰어난 비타민C 성분을 조합한 제품이다. 2022년 9월 처음 내놓은 후 좋은 반응을 얻고 있다.
프리메라는 “새로워진 비타티놀 세럼에는 레티놀보다 2.2배 강력한 탄력 강화 효능 성분을 담았다. 레티놀과 비타민C가 함께 작용해 탄력을 높여주면서 탄력 손실을 막아준다”고 설명했다. 이어 “인체적용시험 결과 처진 모공이 개선되고 중안부 피부 탄력도 높여주는 것으로 나타났다. 피부색이 한결 밝아지는 효과도 있었다”고 덧붙였다. 비타티놀 세럼에는 비타민C 캡슐이 레티놀 세럼에 함유돼 있어서 문지르기만 하면 된다. 각각 기능을 가진 성분을 섞어 쓸 필요가 없어서 편리하다. 레티놀 세럼은 순수 레티놀과 저자극 레티놀, 서방형 레티놀이 조합돼 피부 자극을 낮추고 효능을 높였다. 용량은 30g으로 늘렸다.
레티놀로 인해 발생할 수 있는 피부 자극도 고려해 만들었다. 프리메라는 “민감 피부 테스트, 하이포알러지 테스트, 논코메도제닉 테스트, 피부과 테스트를 모두 실시해 민감한 피부와 여드름성 피부도 안심하고 사용할 수 있다. 자극을 줄이기 위해 향료도 사용하지 않았다”고 설명했다.
한율은 ‘어린쑥 속수분 쑥히알 라인’으로 세럼, 크림, 패드를 선보였다. 효능성분인 쑥히알을 공통적으로 함유해 과잉 분비되는 유분을 잡고 수분은 더해 피부 유분과 수분의 균형을 관리할 수 있다. 쑥히알은 쑥에서 찾은 속건조 성분인 생쑥 수분 에센스와 수분 흡수력을 높인 히알루론산, 유분을 완화하는 이노시톨 성분으로 구성된다. 이에 수분력이 강하고 유분이 과잉 분비되는 것을 잡아줘 속건조까지 개선해준다.
‘어린쑥 속수분 쑥히알 세럼’은 수분 부족형 지성 피부와 일반 지성 피부에 쓰기 적합하다. 수분코팅캡슐이 터지면서 수분 보호막을 형성해 수분 지속력을 높여준다. 인체적용시험 결과 수분을 크게 올리고 유분은 감소시켜 유분과 수분의 균형이 개선되는 것으로 나타났다.
‘어린쑥 속수분 쑥히알 크림’은 가벼운 느낌의 수분 크림이어서 화장의 밀착력과 함께 유지력을 높여준다.
‘어린쑥 속수분 쑥히알 패드’는 두루마리 형태로 만들어져 원하는 만큼 뽑아서 사용할 수 있다. 한율은 “피부 속 깊이 수분이 흡수되고 피부 각질을 정리해줘 피부 결이 매끄러워지고 윤기가 나게 만들어준다”고 설명했다.
댓글 0