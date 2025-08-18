‘불륜-복수-재벌’ 中 숏폼 드라마, 유튜브 ‘대공습’

20세기 초반 어느 날. 갑자기 온몸이 피로 얼룩진 도련님이 열차 안에 뛰어든다. 그런데 객실방에 있던 여주인공은 놀라기는커녕 그를 숨겨주려 한다. 심지어 적들의 수색을 피하기 위해 두 사람은 낯 뜨거운 ‘애정 행각’(?)을 벌이려 하는데….
설명만 들어도 개연성이라곤 없어 보이는 이 작품은 요즘 유튜브 등에서 쉴 새 없이 뜨고 있는 ‘중국 숏츠 드라마’다. 최근 30대 직장인 A 씨도 우연히 광고를 통해 1분 30초짜리 이 영상을 접했다. 말도 안 된다고 생각하면서도 뒷내용이 궁금했던 그는 결국 광고에 소개된 애플리케이션(앱)을 설치했다. A 씨는 “뭐에 홀린 듯 82회짜리 숏폼 드라마 시즌1을 하루 만에 다 봤다”며 “내용이 어설프긴 한데 나도 모르게 빠져 들었다”고 말했다.
● 숏폼 드라마, 70%가 중국산
최근 쇼설미디어에 중국 숏폼 드라마가 엄청난 반향을 일으키고 있다. 카카오벤처스에 따르면 지난해 글로벌 숏폼 드라마 시장 규모는 약 13조 원. 그런데 이 중 9조 원을 중국이 차지하고 있다. 하지만 질 낮은 콘텐츠의 물량공세로 인해 시청자들의 피로를 야기한다는 지적도 만만치 않다.
현재 숏폼 드라마 업계에서 선두를 달리고 있는 건 중국계 플랫폼 ‘릴숏’과 ‘드라마박스.’ 이들이 만든 숏폼이 국내외에서 화제를 모으는 건 다름 아닌 자극성 때문이다. 회당 2분 내외인 짧은 분량 안에서 유료 구독을 이끌어야 하다보니 불륜, 복수, 재벌 등 한눈에 스토리라인이 파악되는 소재가 주로 활용된다.
보통 숏폼 드라마는 시즌별 50~100회로 구성된다. 초반 5회 정도는 ‘미끼상품’으로 무료로 보여준 뒤 유료 결제까지 유도한다. 회당 300원~500원으로, 드라마 한 편당 2만 원 내외 꼴이다. 한국저작권위원회는 지난해 위클리리포트를 통해 “2027년에는 중국 숏폼 드라마 시장이 1000억 위안(약 19조 원)을 넘어설 것”이라고 전망했다.
제작자 입장에서 숏폼 드라마는 남는 장사다. 제작비 대비 수익이 좋기 때문이다. 릴숏의 조이 지아 대표는 지난해 11월 미국 타임지 인터뷰에서 “숏폼 드라마 평균 제작비는 30만 달러(약 4억1000만 원) 미만”이라며 “기존 콘텐츠 제작사는 더 많은 트래픽을 얻으려 유명인에게 의존하지만, 우리는 유명인을 고용하지 않고 스토리에 돈을 쓴다”고 말했다.
● “저질 콘텐츠 양산 자제해야”
이런 마구잡이식 콘텐츠의 남발은 드라마 생태계에 악영향을 미칠 수 있다. 일단 시청자의 이목을 끌려고 극단적인 설정을 아무렇지도 않게 쓴다. 당연히 개연성은 떨어지고 시청자 피로도를 높인다. 한 국내 방송계 관계자는 “웹툰 시장처럼 하나의 포맷이 인기를 끌면서 유사한 서사와 캐릭터가 양산되고 있다”며 “엇비슷한 설정과 내용으로 표절 문제도 심각하다”고 말했다.
중국 내에서도 비슷한 지적이 제기되고 있다. 관영 중국중앙(CC)TV에 따르면 중국 방송감독기관인 국가광전총국은 지난해 ‘숏폼 드라마 관리 지침’을 발표했다. 지침은 “제작사들이 현실과 동떨어지고 논리에도 맞지 않는 설정을 경쟁적으로 차용하고 있다”며 “권력층이나 재벌과의 결혼을 숭배하는 기조를 부추겨선 안 된다”고 지적했다.
중국 숏폼의 인기는 일시적일 뿐, 국내에선 주류로 성장하기 힘들 거란 분석도 있다. 하재근 대중문화평론가는 “한국 드라마는 깊은 서사와 작품성을 강점으로 삼아온 만큼, 숏폼의 확산이 기존 드라마 산업을 잠식하긴 어려울 것”이라고 전망했다.
