중국 작가 황누보의 ‘초모랑마’, 2025 동아시아문학상 대상 선정

동아시아문학상은 각국의 문학적 전통과 다양한 문학 작품들을 기념하고, 새로운 작가들을 발굴하여 동아시아 문학의 국제적 위상을 높이기 위해 제정된 상이다.
수상작 황누보의 ‘초모랑마’는 막대한 부를 손에 넣은 한 남자를 둘러싼 갖가지 음모를 복선으로, 개혁·개방 후 끓어오르는 현대 중국의 어둠을 세계 최고봉 초모랑마(에베레스트산)와 베이징을 배경으로 다룬 압도적인 스케일의 장편소설이다. 한성례 교수(세종대)가 번역했고, ㈜봄이아트북스의 자회사 서밋북스가 출간했다.
지난 달 28일 한국프레스센터에서 열린 제1회 ‘2025 동아시아문학상 시상식’에는 국내외 작가, 번역가, 영화인, 방송인, 출판인 등 200여 명이 참석해 성황을 이뤘다. 이상문 한국소설가협회 이사장, 조훈현 국수, 호사카 유지 세종대 교수, 티엔 위안 일본 조사이대 교수, 방현석 중앙대 교수, 조나단 스털링 오클라호마대 교수, 양준환 단국대 교수 등이 축사를 했고, 문학평론가 이덕화가 서평을 했다.
수상 소감에서 황누보는 “중국은 큰 나라지만 이렇게 많은 작가가 한자리에 모이기 어렵다. 여러분들의 연대가 보기 좋다. 동아시아 문학인들이 함께 마음을 모아 세계로 향했으면 좋겠다”고 말했다.
대상을 수상한 작가 황누보는 1956년 중국 간쑤성 란저우 출생으로, 중국의 시인이자 학자이다. 1992년 ‘더 이상 나를 사랑하지 말아요’로 등단했으며, 뤄잉이라는 필명으로 열 권이 넘는 시집과 산문집을 펴내 세계 각국에서 번역 출판했다. 또한 중쿤그룹을 대기업으로 성장시킨 기업가로서 베이징 대종사 국제광장 프로젝트를 성공시켰고, 황산의 전통 마을 홍촌을 개발해 2000년에 유네스코 유산에 등재시키는 등 교육, 문화 의료 분야에서 자선과 기부자로 선한 영향을 전하고 있다.
