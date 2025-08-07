포르투갈 포르투의 자랑 WOW… 8월 한 달간 ‘여름 축제’ 연다

선셋 파티로 여는 여름밤 축제
포르투갈 포르투 복합문화지구 WOW(와우)는 7일 8월 한 달간 다양한 이벤트를 개최한다고 밝혔다. 포르투의 여름을 즐기기 위한 축제로, 선셋 파티, 전통 음식 축제, 파두 디너쇼 등이 마련된다.
포르투갈 전통 미식 행사 병행
파두 디너쇼로 감성적인 공연
WOW의 여름은 중앙 광장에서 열리는 ‘썬셋스 나 프라사’로 시작된다. 8월 15일과 24일, 오후 3시부터 밤 10시까지 DJ 파티가 펼쳐지며, 와인과 음악을 즐기는 이들로 광장이 채워진다. VP 레스토랑 테라스에서는 8월 23일, 30일, 31일 저녁 도우로강의 노을을 배경으로 DJ 파티가 열린다.
미식 행사도 이어진다. 8월 16일과 17일에는 ‘훈제 음식 축제’가 열려 하몽 스타일 햄, 훈제소시지 등 풍미 깊은 요리가 선보인다. 이 행사들은 포르투갈의 문화를 음식을 통해 경험할 수 있다고 한다.
8월 22일과 29일에는 ‘파두 디너쇼’가 열린다. 와인과 정찬을 곁들인 저녁에 파두 가수의 기타 선율과 노래가 감성을 채운다. 티켓 가격은 1인 55유로(약 8만 원)다. WOW는 한국 여행객 유치를 위해 공식 홈페이지에 한국어 페이지를 곧 오픈한다고 한다.
WOW는 포르투 빌라 노바 드 가이아에 위치한 복합문화지구로, 2020년 포트와인 저장고를 개조해 개관했다. 7개 박물관, 12개 레스토랑·카페·상점, 와인 스쿨, 전시·이벤트 공간으로 구성되며, 포르투갈의 문화와 미식을 대표하는 관광지로 최근 주목받고 있다.
