5월은 ‘호캉스’의 달

빼앗긴 들에도 봄은 온다고 했던가. 추위와 코로나19로 움츠렸던 겨울이 지나고 어느덧 봄이 왔다. 이제 우리의 낮은 밤보다 길어질 테다. 여느 때라면 봄 소풍과 해외여행으로 길어진 한낮의 봄을 만끽할 시기이지만, 긴 시간 움츠렸던 몸과 마음은 아직 봄기운이 낯설기만 하다. 완연한 봄을 맞아 편안하고 안전하게 우리의 몸과 마음을 일깨워줄 ‘봄캉스’를 떠나보는 건 어떨까.특히 가정의 달 5월에는 가족들이 함께 떠날 수 있는 이색 호캉스 프로그램이 다양하게 준비돼 있다. 비눗방울 놀이부터 북극곰 장난감 만들기까지, 사랑하는 아이들과 소중한 추억을 쌓을 수 있는 맞춤형 키즈 패키지를 선택해보자. 5월은 어버이도 주인공이다. 힐링 스파와 보양식, 카네이션 케이크로 부모님을 향한 마음을 표현하기에 더없이 좋은 계절이다.이번 달 Q는 가족 단위로 봄캉스를 즐기기 좋은 호텔 패키지를 소개한다. 가장 가까운 이들과 시간을 보내다 보면 어느덧 봄은 우리 곁에 완연할 테다.아이들은 유독 장롱 안이나 책상 밑, 쇼파 틈새 등에 숨기를 좋아한다. 작고 아늑한 그 공간이 엄마의 배속과 같다고 느끼기 때문이다. 자기만의 아늑한 공간을 찾는 아이들에게 안성맞춤인 선물이 준비돼 있다.JW메리어트호텔 서울은 자녀와 함께 특별한 추억을 만들 수 있는 ‘패밀리 플레이타임 엣 JW(Family Playtime at JW)’ 패키지를 5월 한 달간 선보인다. 객실 내에 원뿔형 천막 모양의 인디언 텐트와 유럽을 대표하는 독일 토이 브랜드 ‘플레이모빌(PLAYMOBIL)’의 피규어를 비치해 아이만의 아늑한 공간을 연출할 수 있다. 19종의 아기자기한 피규어로 구성된 플레이모빌의 ‘아이스크림 카트’ 세트도 특별 선물로 제공된다.자기만의 공간에서 한껏 에너지를 충전한 아이들은 그만큼 에너지를 뿜어내고 싶어 한다. 워커힐 호텔앤리조트는 어린이 동반 고객을 위한 호캉스 패키지 ‘비스타 키즈 데이’를 5월 4일부터 8일까지 선보인다. 멸종위기 동물인 거북이와 북극곰 장난감 키트를 조립하는 친환경 장난감 만들기, 바람개비 만들기 프로그램이 준비돼 있다.워커힐 포레스트 파크에서는 어린이날 기념행사가 열린다. 포레스트 파크 곳곳에 숨겨진 보물을 찾는 보물찾기 이벤트와 비눗방울 놀이 프로그램이 무료로 진행된다. 솜사탕 만들기 체험, 마시멜로 구워 먹기 등 어린이들이 좋아할 이벤트도 마련돼 있다.5월의 또 다른 주인공은 부모님이다. 어버이의 노곤한 몸과 마음을 어루만져줄 특별한 프로그램을 선택해 보는 건 어떨까. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스는 어버이날을 앞두고 ‘스파 패키지 with 설화수’를 선보인다. 거실과 침실이 분리된 클럽 인터컨티넨탈 스위트 1박과 도산공원 앞에 위치한 컨템포러리 한방 스파 ‘설화수 밸런스 스파’ 2인 이용권이 포함돼 있다. 스파 이용권은 피로 해소에 좋은 얼굴과 보디케어 프로그램으로 구성됐다.부모님께 감사의 마음을 전하기엔 생화 케이크와 플라워 박스가 제격이다. 카네이션 케이크는 생망고가 들어간 화이트 스펀지케이크에 카네이션 생화 8송이를 올려 마무리했다. 무더위를 앞두고 부모님의 건강을 고려해 보양식을 찾는다면 웨이루 불도장 세트가 손색없다. 호텔 중식당 웨이루의 대표 메뉴로 전복과 은이버섯, 송이버섯, 건해삼, 건관자 등 산해진미를 넣고 수석 셰프가 직접 끓여낸 보양식이다.그랜드 조선 제주는 어버이날을 위한 스페셜 케이크 ‘딜라이트풀 데이(Delightful Day)’를 준비했다. 달큰한 제주 구좌당근을 담은 시트와 깊은 풍미의 크림치즈가 고급스러운 맛을 내는 케이크다. 케이크 표면엔 크림치즈 크림으로 카네이션 장식을 더해 부모님에 대한 감사의 마음을 표현했다.가족들을 다 챙겼다면 온전히 나를 위한 시간도 가져보자. 5월은 1년 중 봄이 가장 완연한 계절인 만큼 봄기운을 느낄 수 있는 다양한 프로그램이 준비돼 있다. 웨스틴 조선 서울은 인센스 스틱 브랜드 ‘올피움(OR-FIUME)’과 함께 ‘스프링 인 센스(Spring In Sense)’ 패키지를 선보인다. 특별 제작한 올피움 인센스 스틱 기프트 박스는 은은한 전통 천연 향을 비롯해 유칼리투스, 바질, 머스크 등 총 4가지 향으로 구성됐다. 스위트룸 투숙객은 퍼스널 스트레칭 클래스 혹은 릴랙싱 마사지 이용권 중 하나를 선택할 수 있다.쉐라톤 그랜드 인천 호텔은 ‘블루밍 모먼트 위드 비스포크아로마’ 패키지를 봄 시즌 한정으로 선보인다. 투숙객에게 제공하는 비스포크 아로마 솔트 키트에는 아로마 에센셜 오일 4종(라벤더, 프랑킨스킨, 페퍼민트, 레몬), 천연 원물 3종(히비스커스, 버터플라이피, 박하잎), 할랄인증 최고급 토판염 등이 포함됐다.김소민 기자 somin@donga.com