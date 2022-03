마마무/RBW 제공



그룹 마마무가 일본 베스트 앨범을 발표한다.마마무는 23일 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 일본 베스트 앨범 ‘아이 세이 마마무 더 베스트 -재팬 에디션-’(I SAY MAMAMOO THE BEST –Japan Edition-)을 발매한다.이번 앨범은 지난해 9월 발표한 마마무의 정체성이 고스란히 느껴지는 베스트 앨범 ‘아이 세이 마마무 : 더 베스트’에 일본어 곡을 담아 재구성한 앨범으로, 그동안의 일본 활동 기간 동안 녹음에 참여한 마마무의 짙은 음색을 보여줄 수 있는 일본곡들로 풍성하게 채워졌다.특히 이번 앨범에는 일본 오리지널 신곡 ‘스마일’(Smile)이 수록돼 특별함을 더했다. 이외에도 국내 발매곡 ‘데칼코마니’, ‘윈드 플라워’, ‘스태리 나이트’ 등의 일본어 버전을 포함해 일본 오리지널 곡 ‘샴푸’, ‘저스트 빌리브 인 러브’ 등 마마무의 확고한 정체성과 다채로운 장르가 빛나는 일본어 버전 곡 총 17곡이 수록됐다.마마무는 지난 2018년 싱글 ‘데칼코마니’ 일본어 버전 곡으로 일본 데뷔한 후 콘서트 투어 및 다양한 프로모션을 비롯해 지난해 일본 지상파 TV 프로그램에 출연하는 등 거침없는 행보로 현지 팬들의 사랑을 이어가고 있다.한편 마마무는 이날 낮 12시 각종 음원사이트를 통해 일본 베스트 앨범을 발매한다.(서울=뉴스1)