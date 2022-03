방탄소년단 2회차 공연, 전세계 3711개 영화관서 생중계

12일 서울 롯데시네마 월드타워점에서는 방탄소년단 콘서트 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울’의 라이브 뷰잉 ‘아미밤 상영회’가 개최됐다. 하이브 제공

12일 서울 롯데시네마 월드타워점에서는 방탄소년단 콘서트 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울’의 라이브 뷰잉 ‘아미밤 상영회’가 개최됐다. 하이브 제공

그룹 방탄소년단 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울’(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - SEOUL)의 2회차 공연이 서울 잠실종합운동장의 1만5000 관중 앞에서 펼쳐진 동시에 전 세계 75개 국가/지역의 3711개 영화관에서도 실황 중계됐다.지난 10일 막을 올린 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울’의 첫날과 마지막 날(13일) 공연이 팬덤 플랫폼 위버스에서 온라인 라이브 스트리밍되는 한편, 둘째 날 공연은 ‘라이브 뷰잉’으로 전 세계 영화관에서 관람할 수 있도록 기획됐다.‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울’은 2년 반 만에 서울에서 개최되는 대면 콘서트로, 그 어느 때보다 국내 팬들의 관심이 뜨거웠다. ‘라이브 뷰잉’은 코로나19 팬데믹 상황 탓에 공연장 내 수용인원 제한이 불가피함에 따라 이를 보완해 공연장의 열기를 생생하게 전달할 수 있도록 준비된 이벤트다. ‘라이브 뷰잉’은 공연을 즐기는 매체를 다각화한다는 점과 공연장 접근성이 취약한 팬들에게 폭넓은 공연 관람의 기회를 제공한다는 점에서 전 세계 팬들로부터 호응을 얻고 있다.이날 2회차 공연은 ‘라이브 뷰잉’을 통해 전 세계 75개 국가/지역의 총 3711개 영화관에서 실시간으로 상영됐다. 이번 ‘라이브 뷰잉’ 역시 대면 공연과 마찬가지로 영화관 내 좌석 간 거리 두기가 적용됐고, 함성은 금지됐다. 관객들은 뜨거운 박수로 환호를 대신했다.특히 국내의 롯데시네마, CGV, 메가박스 각각 하나의 관에서는 기기를 별도로 페어링(무선 연결)하는 과정 없이 영화관 내 중앙 컨트롤 형식으로 응원봉(아미밤)의 색깔이 실시간으로 바뀌도록 준비된 특별 이벤트 ‘아미밤 상영회’가 펼쳐졌다.앞서 방탄소년단은 다양한 형식의 팬 경험을 제공하기 위해 지난 2019년 10월 ‘BTS 월두 투어 ’러브 유어셀프: 스피크 유어셀프‘(BTS WORLD TOUR ’LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF) 공연에서 ‘라이브 뷰잉’을 처음 시도했고, 당시에는 한국을 비롯해 미국, 일본, 싱가포르, 태국 등 7개 국가/지역에서 진행됐다. 2020년 온라인 콘서트 ‘BTS 맵 오브 더 솔 원’(BTS MAP OF THE SOUL ON:E) 때는 일본에서만 ‘라이브 뷰잉’이 이뤄진 바 있다.한편 방탄소년단은 13일 오후 6시 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 ‘BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 - 서울’의 마지막 공연을 펼친다.(서울=뉴스1)