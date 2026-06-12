바다 빠진 동료 구하려다 함께 휩쓸린 순간, 멀리서 ‘그’가 달려왔다 [영상]

쉬는 날 해변을 산책하던 해양경찰이 바다에 표류하던 20대 여성 2명을 구조했다.
11일 강릉해양경찰서에 따르면, 관광객 A 씨(20대·여)는 전날 오후 5시경 강릉 사근진해변에서 바다에 빠졌다. 이에 일행 B 씨(20대·여)가 인근 인명구조함에 비치된 구명조끼를 착용한 뒤 입수해 구조에 나섰다.
하지만 두 사람 모두 강한 파도에 휩쓸리면서 바다에 표류하게 됐다.
아무도 섣불리 나서지 못하는 사이 이 모습을 멀리서 산책하던 한 남자가 발견했다. 강릉해양경찰구조대 소속 김세진 경사였다. 그는 쉬는날을 맞아 해변을 거닐다가 현장을 목격했다.
김 경사는 지체없이 바다에 뛰어들어 익수자 2명을 차례로 구조해 육상으로 옮겼다.
김 경사는 “익수자를 보고 반드시 살려야 한다는 생각에 몸이 먼저 반응했다”고 말했다.
동해지방해양경찰청은 비번 날 시민의 생명을 구한 김 경사에게 동해해경청장 표창을 수여할 예정이다.
최근 날이 더워지면서 해수욕장 개장 전 바다를 찾는 관광객이 늘고 있다. 이에 따라 강릉시는 해변 안전요원을 일부 조기 배치하고 개장 전 입수 자제를 당부하는 안내문도 확대 설치할 계획이다.
강릉해경 관계자는 “안전요원이 배치돼 있더라도 정식 개장 기간처럼 충분한 인력이 운영되는 것은 아니다”며 “개장 전까지는 입수를 자제해 달라”고 당부했다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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