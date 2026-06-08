키미 안토넬리, F1 모나코 그랑프리 최연소 우승… 메르세데스도 시즌 선두 질주

메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀 키미 안토넬리가 포뮬러원(이하 F1) 역사상 가장 권위 있는 대회 중 하나로 꼽히는 모나코 그랑프리에서 최연소 우승 기록을 세웠다.
안토넬리는 7일(현지시간) 2026 FIA F1 월드챔피언십 6라운드 모나코 그랑프리에서 우승을 차지했다. 19세 9개월 13일의 나이로 정상에 오르며 모나코 그랑프리 최연소 우승자로 이름을 올렸다.
안토넬리는 전날 열린 예선에서 1분 12초 051을 기록하며 폴포지션을 확보했다. 결승에서는 다수의 사고와 경기 중단, 레드 플래그 발령 등 변수가 이어졌지만 안정적인 레이스 운영으로 선두를 지켜내며 2시간 23분 31초 243의 기록으로 가장 먼저 체커기를 받았다.
올 시즌 개막전인 호주 그랑프리에서 2위를 기록한 안토넬리는 이후 연승 행진을 이어가며 상승세를 이어가고 있다. 현재 드라이버 챔피언십에서 156점을 획득해 선두를 달리고 있다. 팀 동료 조지 러셀은 88점으로 3위를 기록 중이다.
메르세데스-AMG 페트로나스 모터스포츠 팀 역시 컨스트럭터 챔피언십에서 244점을 기록하며 선두 자리를 유지하고 있다. 팀은 경쟁 팀과의 격차를 벌리며 시즌 초반 우승 경쟁에서 유리한 고지를 점하고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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