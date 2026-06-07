李, 차기 총리에 한성숙 지명…20년 만의 여성 총리

임명되면 한명숙 이어 20년 만의 女 총리
강훈식 “AI 대전환-모두의 성장 이끌 적임자”
“평범한 직장인 출발, 입지전적인 리더”
“민간 실용성과 혁신성 겸비…실력 중심 인사”
이재명 대통령이 7일 차기 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명했다. 이재명 정부 첫 총리인 김민석 국무총리의 후임으로 한 후보자가 지명된 것이다. 한 후보자는 이번 정부 첫 여성 총리 후보자이자 비(非)서울대, 기업인 출신이다. 청문회를 거쳐 총리로 임명되면 2006년 한명숙 전 총리에 이어 20년 만의 여성 총리가 된다.
강훈식 대통령비서실장은 이날 오후 청와대 춘추관 브리핑에서 “이 대통령은 오늘 국무총리 후보자로 한성숙 중소벤처기업부 장관을 지명하셨다”고 밝혔다.
강 비서실장은 한 후보자에 대해 “IT(정보기술) 기업 대표와 중소벤처기업부 장관이라는 경험을 바탕으로 시대적 과제인 AI(인공 지능) 대전환을 차질 없이 완수하고 국민 일부가 아닌 대한민국 모두의 성장을 이끌 적임자로 기대된다”고 했다.
이어 “한 후보자는 평범한 직장인으로 출발해 굴지의 디지털기업 수장에 오른 입지전적인 리더”라며 “민간의 실용성과 혁신성을 겸비하고 있고 우리 사회의 AI 대전환 필요성에 누구보다도 잘 알고 있다”고 했다.
그러면서 “후보자는 장관으로서 속도와 성과, 현장을 강조하며 중소벤처와 소상공인 등 모두의 성장을 위해 노력해 왔다”며 “그 결과 중소기업 수출 역대 최대치 달성, 창업 생태계 활성화 등 실질적 성과를 창출했다”고 했다.
강 비서실장은 “이러한 후보자의 혁신성과 중기부 장관으로서의 경험 그리고 국무총리라는 기회가 더해진다면 반도체 호황과 수출 증가가 견인한 한국경제의 성장을 중소기업, 소상공인, 골목상권 등 국민 모두의 성장으로 전환시킬 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
아울러 “이재명 정부의 첫 번째 총리로 내란을 극복하고 대한민국 회복을 진두지휘한 김민석 총리의 노고에 깊이 감사드린다”며 “지난 1년 이재명 정부의 성과는 사실상 김 총리의 성과라 불러도 과히 틀리지 않다”고 했다. 그러면서 “국민주권정부의 첫 문을 연 총리로서 후임 총리에게도 경험과 혜안을 나눠주실 것을 당부드린다”고 했다.
강 비서실장은 정부 2년 차를 시작하는 시점에 한 장관을 적임자로 결정한 배경에 대해 “한 후보자는 AI 혁신과 글로벌 복합 위기를 마주한 국가 전략 대전환기에 국민 모두의 성장과 민생을 책임질 적임자”라며 “중기부 장관으로서 속도와 성장, 현장을 강조하며 다양한 성과를 만들어 왔다”고 했다. 그러면서 “그 바탕에 민간에서 쌓은 혁신 마인드와 개혁 의지, 모두가 성장해야 한다는 상생의 철학이 있었다”고 덧붙였다.
한 후보자의 다주택이 해소됐나라는 질문엔 “한 장관의 부동산과 관련된 것은 청문 과정에서 자세한 소명이 있을 거로 판단하고 있다”고 했다.
현재 공석인 대통령AI미래기획수석비서관 등의 인선에 대해선 “여러 인사를 준비 중에 있고, 여러분에게 곧 발표될 수 있을 것”이라고 했다.
내각에서 여성의 숫자 많지 않다는 지적이 고려됐느냐는 물음엔 “우리 정부의 인사 기조는 철저히 능력과 실력 중심”이라며 “왜 여성이냐 물어보신다면 2026년에 적합한 질문은 아닌 것 같다”고 했다.
김 총리의 더불어민주당 전당대회 출마 전망에 대해선 “김 총리의 향후 행보는 개별 행보”라며 “저희가 별도의 입장을 가질 수 없다”고 했다.
청와대 개편 가능성과 시점에 대해선 “지금 저희가 회복과 정상화를 넘어 국가 대도약이라는 국정과제를 중심으로 전체 재점검 중”이라며 “특히 이번 선거에서 보여준 국민의 민심도, 그 민심에 대한 고민도 저희로선 상당하다”고 했다.
그러면서 “국민이 정부에 바라고 있는 것들, 잘한다고 평가하는 것들, 아쉽다고 평가하는 것들 종합적으로 고려해 때가 되면 국민 여러분께 보고드릴 수 있을 것”이라고 했다.
한 후보자는 2017년 네이버 최고경영자(CEO) 자리에 올라 2022년까지 5년간 대표이사를 지냈다.
한 후보자는 숙명여대 영어영문학과를 졸업한 뒤 IT 전문지인 월간 PC라인 기자로 사회생활을 시작했다. 2007년 네이버 전신인 NHN으로 자리를 옮긴 뒤 네이버 서비스1본부장, 서비스총괄 이사 등을 거쳐 대표가 됐다.
한 후보자는 간편결제 서비스인 네이버페이를 선보였다. 소상공인 등을 지원하는 ‘프로젝트 꽃’ 사업도 이끌었다. 미국 포천지가 선정한 ‘세계에서 가장 영향력 있는 여성 리더 50인’에 2017년부터 4년 연속 선정됐다. 지난해 이재명 정부 출범 이후 중소벤처기업부 장관을 지냈다.
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