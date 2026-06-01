이란 대통령 실각?…반정부 매체 “사임서 제출” 혁명수비대 “뜬소문”

마수드 페제슈키안 이란 대통령이 최고지도자 사무실에 공식 사임서를 제출했다고 이란 반정부 매체인 이란 인터내셔널이 지난달 31일(현지 시간) 보도했다.
이란 인터내셔널에 따르면 페제슈키안 대통령은 자신과 정부가 국가의 중요한 의사 결정 과정에서 사실상 배제됐고, 이로 인해 생긴 공백을 틈타 이란혁명수비대(IRGC) 내 강경파들이 국정을 장악했다는 내용을 사임서에 담았다. 그는 또 이러한 상황에서는 정부를 운영하고 법적 책임을 다할 수 없다며 즉각적인 사임을 요청한 것으로 전해졌다.
이란 인터내셔널은 “(이란 최고지도자인) 모즈타바 하메네이가 페제슈키안 대통령의 사임을 수락할지 불분명하지만 해당 내용은 권력 최고위층 사이에 깊고 전례없는 균열이 있음을 시사한다”고 분석했다.
반면 IRGC와 연계된 타스님통신은 페제슈키안 대통령이 사임하지 않았다고 보도했다. 타스님통신은 “페제슈키안 대통령은 사직서를 제출하지 않았다. 그는 오늘 업무를 수행했고 향후 일정 또한 평소와 같이 진행될 것”이라며 “이러한 소문들(사임설)은 이란 사회 화합을 저해할 목적으로 조작된 것”이라고 보도했다.
이란 매체 등에 따르면 이란 대통령실의 커뮤니케이션 및 정보부장인 세예드 메흐디 타바타베이(Seyed Mehdi Tabatabaei)도 페제슈키안 대통령의 사임설을 일축한 것으로 알려졌다. 그는 “(사임설은) 어처구니없는 언론 플레이의 연장선”이라며 “페제슈키안 대통령은 국민을 섬기는 일에서 물러서지 않을 것”이라고 밝혔다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
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