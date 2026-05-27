페라리, 브랜드 최초 전용 전기차 ‘페라리 루체’ 공개

페라리 브랜드가 처음으로 선보이는 전용 전기차인 ‘페라리 루체’는 4도어 5인승 차량이다. 5인승 역시 페라리 브랜드로서는 최초다. 엔진이 차체 가운데 위치하는 기존 내연기관 페라리 구조로는 5인승 차량을 만들 수 없었기 때문이다.
2인승 정통 스포츠카와는 확연히 다른 모습이지만 ‘페라리’다운 힘은 그대로 이식됐다. 전기엔진(모터) 네 개가 장착돼 바퀴 하나를 모터 하나가 오롯이 책임진다. 최대 530km 이상을 달릴 수 있고, 정지 상태에서 시속 100km까지 가속하는 데도 2.5초면 충분하다. 122kWh 배터리를 장착하고도 무게를 2260kg까지 줄인 기술력과, 페라리 로드카 중 가장 낮은 공기저항계수 덕분이다.
페라리 측은 “초기 가속이 지나치게 빠르고 속도가 붙을수록 가속이 느려지는 현상을 해결하기 위해 자체 개발한 특허 시스템을 도입했다”며 “운전대 우측 스위치를 조작해 가속감을 일정하게 유지할 수 있도록 만들었다”고 설명했다.
엔진에서 바퀴로 뻗어나가는 동력 전달 축이 필요 없는 만큼 센터 터널(차 실내 가운데가 솟아오른 공간)을 없애 실내 공간이 넓어진 것도 장점이다. 삼성이 제작한 페라리 루체 전용 유기발광다이오드(OLED) 스크린 네 개에서 제공되는 영상과, 21개 스피커에서 뿜어져 나오는 최대 3000W의 고출력 사운드도 여행의 즐거움을 더할 듯하다.