심야 배달 매출 급증하자 편의점 업계, 24시간 퀵커머스 경쟁 본격화

편의점 GS25와 CU가 24시간 배달 서비스를 도입하면서 편의점 업계에 본격적인 퀵커머스(즉시 배송) 경쟁에 가세했다.
GS리테일이 운영하는 편의점 GS25는 19일부터 쿠팡이츠와 손잡고 전국 주요 권역으로 24시간 배달 서비스를 확대한다고 18일 밝혔다. 해당 점포는 서울·경기 및 6대 광역시(일부 지역 제외) 내 1000여 곳이다. 앞서 GS25는 지난해 11월부터 2500여 개 점포에서 오전 3시까지 심야 배달 서비스를 운영하고 있다. 이번에는 심야 배달 수요 확대에 맞춰 이를 오전 6시까지 확대해 24시간 배달 서비스를 운영한다는 것이다.
BGF리테일이 운영하는 CU도 같은 날부터 서울, 인천, 경기, 광주, 부산, 대전 등의 쿠팡이츠 입점 매장에서 24시간 배달 서비스를 시작한다. 이에 따라 쿠팡이츠 장보기·쇼핑 메뉴의 CU 전용 탭에서 도시락, 라면, 디저트, 음료, 생필품 등 8000여개 상품을 시간 제약 없이 주문할 수 있게 됐다.
편의점 업계가 24시간 배달 확대에 나서는 건 심야 시간대 배달 수요가 늘어나고 있어서다. GS25에 따르면 이 점포들의 심야 시간대(오후 10시~오전 3시) 배달 매출은 서비스 시작 전보다 42.7% 증가했다. 전체 배달 매출에서 심야 배달이 차지하는 비중도 17.4%에서 21.7%로 늘었다. CU의 심야 배달 매출 증가율도 2025년 1년 전보다 86.6% 늘어난 것으로 집계됐다. 세븐일레븐도 다음 달부터 24시간 배달 서비스를 운영할 예정이며, 이마트24는 서비스 도입 여부를 검토중이다.
편의점 업계는 24시간 배달 확대로 고객 편의성을 높이는 동시에 가맹점의 추가 매출 확보에도 도움이 될 것으로 보고 있다.
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