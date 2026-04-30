‘호반써밋 첨단3지구’ 6월 분양

호반건설이 광주 첨단3지구에서 ‘호반써밋 첨단3지구’ 분양에 나선다. 이번 신규 아파트는 직주근접 수요가 예상되는 단지다.
호반건설은 오는 6월 광주연구개발특구 첨단3지구 A7·A8블록에 ‘호반써밋 첨단3지구’를 분양할 예정이라고 30일 밝혔다. A7블록은 지하 1층~지상 최고 20층, 5개동, 전용 84㎡ 356가구로 구성된다. A8블록은 지하 1층~지상 최고 20층, 6개동, 전용 117~135㎡ 449가구로 공급될 예정이다.
해당 단지는 분양가상한제가 적용되는 것이 특징이다. 최근 분양가 상승 부담이 커진 상황에서 상대적으로 합리적인 가격 경쟁력을 갖출 것으로 보인다. 단지 인근에 유치원과 초·중·고교 부지가 계획돼 있다. 내년 3월 개교 예정인 광주과학기술원 부설 AI영재고와의 접근성도 확보되면서 교육 여건이 강화될 전망이다.
직주근접 측면에서도 경쟁력을 갖췄다는 평가다. 첨단3지구는 AI 산업·연구·주거 기능이 결합된 복합도시로 개발이 진행 중이다. 국가 AI데이터센터를 비롯해 관련 기업과 연구기관이 들어설 예정이다. 장성 파인데이터센터(내년 준공 예정), 국립심뇌혈관센터(2029년 예정) 등도 계획돼 있다. 반경 7km 내 광주첨단과학국가산업단지 등 6개 산업단지가 위치해 배후 수요도 풍부하다는 게 사업자 측 설명이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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