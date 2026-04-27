KG에코솔루션, ‘제9회 장애이해 퀴즈대회’ 자원봉사 참가

KG에코솔루션이 지난 25일 밀양문화체육회관에서 열린 ‘제9회 장애이해 퀴즈대회, 도전 골든벨’ 행사에 자원봉사자로 참여했다. 이번 행사는 밀양시장애인복지관이 주최한 제46회 장애인의 날 기념 프로그램으로, 지역 초등학생 100여 명이 참여해 장애에 대한 이해와 포용 가치를 체험하는 자리로 마련됐다.
현장에는 지난 3월 취임한 박생근 대표이사가 직접 참여해 임직원 봉사단과 함께 행사 운영을 지원했다. KG에코솔루션 임직원들은 행사장 조성, 퀴즈 채점, 안전 관리 등 전반적인 진행을 도왔다. 참가 학생들을 위한 기프트카드 등 물품 후원도 병행했다.
KG에코솔루션은 2024년 1월 밀양시장애인복지관과 사회공헌 협약을 체결한 이후 3년째 협력 관계를 이어오고 있다.
박생근 대표는 “장애에 대한 올바른 인식은 일상의 경험 속에서 자연스럽게 형성된다”며 “임직원들과 함께 현장에서 소통하며 지역사회의 가치를 체감할 수 있었다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0