폴더블 최대 약점 ‘화면 주름’, 국내연구진이 잡았다

KAIST는 20일 이필승 기계공학과 교수 연구팀이 폴더블 스마트폰의 최대 약점으로 꼽혀온 화면 주름 문제를 해결할 수 있는 기술을 개발해 지난해 9월 국내에서 특허 등록을 마쳤다고 밝혔다. 연구팀은 국내를 비롯해 미국, 중국, 유럽연합(EU)에도 특허를 출원하며 글로벌 기술 경쟁력 확보에 나섰다.
화면이 접히는 부분에 힘이 계속 몰리면서 생기는 ‘주름’은 화면이 울퉁불퉁해 보이게 만들고, 오래 사용하면 고장을 초래하는 폴더블 스마트폰의 최대 약점이었다. 그간 글로벌 스마트폰 제조사들은 폴더블 스마트폰의 주름 제거를 위해 막대한 연구개발비를 투자했지만, 주름을 완전히 없애지는 못했다.
이필승 교수 연구팀은 주름 문제를 해결하기 위해 중고 폴더블 스마트폰 수십 대를 분해하고 다양한 실험을 반복했다. 그 결과 화면과 지지판 사이의 ‘접착 영역’을 새롭게 설계해 접힐 때 가해지는 힘이 한 지점에 몰리지 않고 주변으로 분산되도록 하는 해법을 찾아냈다. 특정 부위에만 무리가 가지 않도록 힘을 나눠 주름이 생기지 않게 하는 것이 핵심이다. 실제로 연구팀이 제작한 시제품에 일직선 형태의 LED 조명을 비춘 결과, 접힘 부위에서 반사된 빛이 휘지 않고 곧게 유지됐다.
연구팀은 다양한 폴더블 디스플레이 기기로 해당 기술이 확장될 수 있다는 점에서 높은 산업적 활용성을 기대하고 있다.
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