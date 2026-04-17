산업정책연구원, ‘2026 국가산업대상’ 시상식 개최

‘2026 국가산업대상’ 수상식이 지난 16일 서울 서초구 엘타워 그레이스홀에서 개최됐다.
국내 산업 및 행정 서비스 발전에 공헌한 우수 기업, 기관, 브랜드를 선정하는 행사다. 산업정책연구원(IPS, 이사장 조동성)이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 서울과학종합대학원(aSSIST), 동아일보가 공동 후원한다.
이 날 수상식에는 총 60개 기업·기관·브랜드 대표가 참석해 수상의 영광을 안았다. LG전자, 비씨카드, 에쓰-오일, 하나은행, 신한은행, 우리은행, 메트라이프생명보험, NH저축은행, 에스씨케이컴퍼니, IBK기업은행, kt m&s, 세라젬, 보람그룹, 동국제약, 한올바이오파마, 피자앤컴퍼니, 동아제약, 싸토리우스코리아바이오텍, 새김교육, 파나시아, 넥스틴, 스페이스프로, 삼양금속공업, 모두투어네트워크, 제이인츠바이오, 에스씨케이컴퍼니, 드리미테크놀로지코리아, 천재교과서, 고려아연, 한국수력원자력, 한국서부발전, 한국중부발전, 한국남동발전, 한국동서발전, 인천국제공항공사, 대한무역투자진흥공사, 한국자산관리공사, 한전KDN, 한국전력기술, 한전원자력연료, 한국가스기술공사, 제주특별자치도개발공사, 주택관리공단, 건강보험심사평가원, 한국에너지기술평가원, 한국지역정보개발원, 한국사회보장정보원, 덕성여자대학교, 동서울대학교, 재능대학교, 충북대학교, 한서대학교, 경기 여주시, 경북 경주시 등이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
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