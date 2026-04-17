산업정책연구원, ‘2026 국가산업대상’ 시상식 개최

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2026 국가산업대상 시상식에서 산업 경쟁력(Operation), 산업 브랜드1 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
2026 국가산업대상 시상식에서 산업 경쟁력(Operation), 산업 브랜드1 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공

‘2026 국가산업대상’ 수상식이 지난 16일 서울 서초구 엘타워 그레이스홀에서 개최됐다.

2026 국가산업대상 시상식에서 산업 경쟁력(ESG), 공공 브랜드 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
2026 국가산업대상 시상식에서 산업 경쟁력(ESG), 공공 브랜드 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
국내 산업 및 행정 서비스 발전에 공헌한 우수 기업, 기관, 브랜드를 선정하는 행사다. 산업정책연구원(IPS, 이사장 조동성)이 주최하고 산업통상자원부, 중소벤처기업부, 서울과학종합대학원(aSSIST), 동아일보가 공동 후원한다.
2026 국가산업대상 시상식에서 산업 경쟁력(Technology) 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
2026 국가산업대상 시상식에서 산업 경쟁력(Technology) 분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
2026 국가산업대상 시상식에서 산업 브랜드2분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공
2026 국가산업대상 시상식에서 산업 브랜드2분야 수상자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산업정책연구원 제공

이 날 수상식에는 총 60개 기업·기관·브랜드 대표가 참석해 수상의 영광을 안았다. LG전자, 비씨카드, 에쓰-오일, 하나은행, 신한은행, 우리은행, 메트라이프생명보험, NH저축은행, 에스씨케이컴퍼니, IBK기업은행, kt m&s, 세라젬, 보람그룹, 동국제약, 한올바이오파마, 피자앤컴퍼니, 동아제약, 싸토리우스코리아바이오텍, 새김교육, 파나시아, 넥스틴, 스페이스프로, 삼양금속공업, 모두투어네트워크, 제이인츠바이오, 에스씨케이컴퍼니, 드리미테크놀로지코리아, 천재교과서, 고려아연, 한국수력원자력, 한국서부발전, 한국중부발전, 한국남동발전, 한국동서발전, 인천국제공항공사, 대한무역투자진흥공사, 한국자산관리공사, 한전KDN, 한국전력기술, 한전원자력연료, 한국가스기술공사, 제주특별자치도개발공사, 주택관리공단, 건강보험심사평가원, 한국에너지기술평가원, 한국지역정보개발원, 한국사회보장정보원, 덕성여자대학교, 동서울대학교, 재능대학교, 충북대학교, 한서대학교, 경기 여주시, 경북 경주시 등이다.

지희수 기자 heesuji@donga.com
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