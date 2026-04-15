낡은 4.19혁명 영령 사진, AI로 선명하게 복원

부산시설공단은 제66주년 4·19혁명 기념식을 앞두고 부산 중구 중앙공원 내 4·19혁명 영령봉안소에 봉안된 희생자 영정사진을 인공지능(AI) 기술로 복원해 설치했다고 15일 밝혔다.
영령봉안소에는 총 46위의 4·19혁명 희생자 영정사진이 봉안돼 있다. 이 가운데 33위는 오랜 세월이 지나 훼손돼 얼굴 윤곽이 흐릿하고 인물 식별이 어려운 상태였다.
공단은 1일부터 14일까지 기존 사진을 고해상도로 스캔한 뒤 AI 이미지 복원 기술을 적용해 얼굴 윤곽과 표정을 선명하게 복원했다. 복원 작업에는 기존 영정사진 관리를 맡아온 지역 사진관이 참여했으며, 사진관은 복원 취지에 공감해 최소 비용만 받고 작업을 진행했다.
시설공단은 복원 과정에서 유족 간담회를 열어 복원 대상 선정과 결과 검수를 함께 진행했다.
이성림 부산시설공단 이사장은 “AI로 복원된 영정사진을 보며 시민들이 4·19혁명의 의미를 되새기길 바란다”고 말했다. 제66주년 4·19혁명 기념식은 중앙공원 영령봉안소에서 19일 열린다. 참배객은 이날부터 복원된 영정사진을 볼 수 있다.
김화영 기자 run@donga.com
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