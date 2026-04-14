광주시·전남도, 여수서 ‘기후환경에너지대전’ 연다

기후와 환경, 에너지의 미래 비전을 제시하는 행사가 전남 여수에서 펼쳐진다.
광주시와 전남도, 영산강유역환경청은 ‘2026 대한민국 기후환경에너지 대전’을 20일부터 22일까지 여수세계박람회장 엑스포디지털갤러리에서 개최한다고 14일 밝혔다. 이번 전시회는 세계 기후 리더들이 집결하는 유엔기후변화협약(UNFCCC) 제3차 기후주간 및 녹색대전환(GX) 국제주간과 함께 열린다.
전시 분야는△신재생에너지 △태양광(열) △수질환경 △대기환경 △폐기물처리 △환경신기술 △자원순환 △환경·사회·지배구조(ESG) △에너지저장장치(ESS) △분산에너지 △이차전지 등 12개 영역이다. 국내외 유망 혁신 기관·기업 70여 곳이 참가해 탄소중립을 선도할 최신 기술과 제품들을 선보일 예정이다.
또 환경·에너지 비즈니스 플랫폼인 ‘2026 글로벌 그린허브 코리아(GGHK)’와 해외 바이어 수출상담회가 동시에 열린다. 지구 환경 보호를 위해 일상생활에서 실천할 수 있는 콘텐츠부터 미래 에너지 기술을 살펴볼 수 있는 전시도 진행된다.
손두영 광주시 인공지능산업실장은 “전시회가 기후·에너지 산업의 경쟁력을 세계에 알리는 중대한 전환점이 될 것”이라며 “세계 탄소중립 흐름을 한눈에 확인하고 실질적인 성과를 창출할 수 있는 행사에 많은 관심과 참여를 바란다”고 밝혔다.
정승호 기자 shjung@donga.com
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