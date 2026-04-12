문정복 “국회의원 못 나올수” 경고에…안호영 “지선이 총선 연장선?”

더불어민주당 전북도지사 경선에서 낙마한 안호영 의원이 ‘식사비 대납 의혹’이 불거진 후 본선 후보로 선출된 이원택 의원에 대한 재감찰을 요구하며 단식에 돌입하는 등 경선 후폭풍이 이어지고 있다.
안 의원은 11일 “경선 과정에 불공정한 부분을 밝히고 공정한 윤리감찰단의 재감찰이 이뤄질 수 있도록 촉구하기 위해 단식을 하는 것”이라며 국회 본청 앞에서 단식을 시작했다. 앞서 전북도지사 경선 예비후보였던 김관영 전북도지사의 경우 ‘대리기사비 지급 의혹’이 제기된 당일 제명된 반면, 이 의원은 ‘식비 대납 의혹’이 제기되고도 당 윤리감찰단이 하루만에 ‘혐의 없음’ 결론을 내리면서 불공정 경선이 치러졌다는 취지다. 이를 두고 당내에선 친청(정청래)계인 이 의원에 대해 당 지도부가 면죄부를 준 것이라는 비판도 나오는 상황이다.
안 의원은 “김 지사에 대해서는 사건이 발생하자마자 즉각 현장 조사를 거친 후에 제명 조치를 한 반면, 이 의원에 대해선 전화 조사를 하고 혐의가 현재로선 없다고 하면서 바로 경선을 진행했다”고 주장했다. 그러면서 “이 의원이 식비를 직접 냈다고 하지만 해당 식당 주인은 받은 적이 없다고 하고, (이 의원은) 정책 간담회라고 했지만 참석한 청년들이 ‘이 의원을 위한 자리였다’고 말하는 취지의 보도도 있었다”며 “이런 새로운 사실이 발견됐다면 당연히 재감찰을 해서 형사사건 연루 등을 명백하게 따져봤어야 한다”고 강조했다.
안 의원은 당 지도부를 향해 “재심 청구는 당헌·당규가 보장한 규정”이라고도 반발했다. 문정복 최고위원이 “경선 불복은 조심해야 한다. 국회의원 못 나올 수도 있다”고 하자 맞받은 것. 안 의원은 12일 페이스북에 “선거에서 지도부는 입이 한없이 무거워야 한다”며 “문 최고위원의 발언은 이번 지방선거를 총선의 연장선에서 보고 있다는 반증이고, 더욱이 정청래 대표 측근의 말씀이니 무게감 또한 결코 가볍지 않다”고 했다.
여기에 전북도당위원장인 윤준병 의원이 경선 득표율을 암시하는 숫자를 공개하면서 혼선은 가중되고 있다. 윤 의원은 이날 페이스북에 “안호영 국회의원, 이원택 후보의 ‘식비 대납’ 의혹 재감찰 요구하며 단식 농성 49.5 : 50.5 통합이 걱정된다”고 적었다. 이에 2파전으로 치러진 이번 전북도지사 경선에서 기호 1번이었던 안 의원과 기호 2번 이 의원이 각각 얻은 득표율을 도당위원장이 공개한 것이라며 논란이 되자 이 의원은 숫자 부분은 삭제한 상태다.
조승래 사무총장은 이날 기자간담회에서 안 의원이 청구한 재심에 대해 “원칙과 절차대로 진행할 것”이라며 “단식은 안하시는 게 좋겠다 권유드린다”고 말했다.
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