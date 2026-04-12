“올해 더 덥다” 예보에… 삼성전자, 에어컨 생산라인 풀가동

삼성전자가 역대급 무더위 예보와 2026년형 신제품 인기에 대응해 에어컨 생산라인을 완전 가동하며 수요 대응에 나섰다.
삼성전자는 광주 광산구 광주사업장 에어컨 생산라인을 2월부터 최대 수준으로 가동하고 있다고 12일 밝혔다. 여름 성수기를 앞두고 공급 물량을 선제적으로 확보하기 위한 조치다. 지난달에는 ‘에어컨 사전점검’ 서비스를 한 달간 운영해 고객 불편을 최소화하는 등 사후 지원도 강화했다.
삼성전자는 올 2월 AI 기능을 강화한 신제품을 출시하며 프리미엄 시장 공략에 나섰다. 2026년형 제품은 스탠드형 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’와 벽걸이형 ‘비스포크 AI 무풍콤보 프로 벽걸이’ 2종이다. 신제품에는 사용자의 위치와 공간 구조를 반영해 바람 방향과 세기를 자동으로 조절하는 ‘인공지능(AI)·모션 바람’ 기능이 적용됐다. ‘AI 직접’과 ‘AI 간접’ 모드 등 다양한 바람 옵션을 제공하며, 벽걸이형은 상하 바람까지 포함해 총 7가지 모드를 지원한다.
또 실내외 환경과 공기질, 사용 패턴을 분석해 냉방을 자동 조절하는 ‘AI 쾌적’ 모드와 ‘쾌적제습’ 기능을 통해 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 했다. 삼성전자는 4월 한 달간 무풍에어컨 10주년 기념 프로모션을 진행할 예정이다.