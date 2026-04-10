전국 배드민턴대회 코랄리안배 SMASHCUP 12일 개최…김소영 전 국대 스페셜 매치도

건강한 스포츠 문화 확산과 배드민턴 동호인들의 화합을 위한 ‘2026 전국 배드민턴대회 코랄리안 배 SMASH CUP(스매시컵)’가 오는 12일 경기 고양시 어울림누리 체육관에서 화려한 막을 올린다.
코랄리안이주최하는 대회는 전국 배드민턴 동호인이라면 누구나 참여할 수 있는 대회다. △남자복식 △여자복식 △혼합복식 종목이 연령대별(20대~60대)과 급수별(A~E조)로 세분화돼 진행되는 이번 대회에는 300여 팀이 참가한다.
특히 이번 대회에는 지난해 국가대표에서 은퇴한 김소영(인천국제공항)이 스페셜 이벤트 경기와 팬 사인회를 진행할 예정이다.
대회 운영은참가자들의 편의와 안전을 최우선으로 고려했다. 고양시 어울림누리의 쾌적한 시설을 활용함과 동시에, 응급 차량 및 전문 의료진을 상시 배치해 만약의 사태에 대비한다.
대회 현장에서는 참가자들을 위한 기념품 증정 및 경품 추첨 등 다양한 부대 행사도 함께 진행될 예정이다.
주최 : 코랄리안
주관 : 스포츠동아, 고양특례시 배드민턴협회
임보미 기자 bom@donga.com
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