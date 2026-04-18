한국가수 때문에 日편의점 신문이 동났다…1면 ‘올킬’

그룹 방탄소년단(BTS)이 일본 주요 스포츠 신문 1면을 장식하며 현지의 뜨거운 인기를 입증했다.
17~18일 일본의 5대 스포츠지인 닛칸 스포츠, 스포츠 닛폰, 스포츠 호치, 산케이 스포츠, 데일리 스포츠가 양일간 1면에 방탄소년단의 ‘월드투어 ’아리랑‘ 인 도쿄’ 콘서트를 대서특필했다.
공연이 열린 도쿄돔 인근 편의점에서는 관련 신문이 이른 오전부터 빠르게 품절되는 사태가 벌어졌다.
일본 매체들은 “7년 만의 완전체 귀환”, “도쿄돔 열광”, “아미(팬덤명)와의 재회” 등을 주요 키워드로 내세우며 비중 있게 다뤘다. 방탄소년단의 완전체 일본 공연은 지난 2019년 7월 열린 ‘BTS 월드투어 ’러브 유어셀프: 스피크 유어셀프‘ - 재팬 에디션’(BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ JAPAN EDITION‘ 이후 약 7년 만이다.
이번 공연은 2회 모두 전석 매진됐다.
공연 열기는 음반 성적에서도 이어졌다. 일본레코드협회에 따르면 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)이 3월 기준 누적 출하량 75만 장을 넘겨 골드 디스크 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 획득했다. 이는 일본 정규 4집 ‘맵 오프 더 소울: 7 ~더 저니~(MAP OF THE SOUL：7～ THE JOURNEY～)’ 이후 두 번째 ‘트리플 플래티넘 인증’이다.
‘아리랑은’ 지난달 20일 발매 이후 단 11일 만에 해당 인증을 받았다. 일본과 해외 앨범을 통틀어 올해 첫 번째 ‘트리플 플래티넘’ 인증을 수여한 작품이 됐다.
또 전 세계 주요 차트에서도 흥행을 이어가고 있다.
17일(현지시간) 오피셜 차트에 따르면, 방탄소년단 ‘스윔’은 오피셜 앨범차트 톱100 최신 차트(17~23일) 25위를 차지했다. 해당 곡은 3주 전 방탄소년단 해당 차트 자체 최고 순위인 2위로 진입했다. 오피셜 차트는 미국 빌보드와 함께 세계 양대 팝 차트로 통하며 권위를 인정 받는다.
아울러 ‘아리랑’ 오프닝 트랙인 ‘보디 투 보디(Body to Body)’는 이번 주에 90를 차지하며 역시 4주 연속 진입했다. 방탄소년단은 이에 따라 이번 주에 오피셜 싱글 차트에 동시에 2곡을 올려놨다.
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