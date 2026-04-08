AI시대 병원 패러다임 전환…코리아 헬스케어 콩그레스(KHC) 2026 개막

인공지능(AI) 시대 병원의 변화와 미래를 조망하는 대한병원협회 주최 ‘코리아 헬스케어 콩그레스(KHC) 2026’이 9일부터 이틀간 서울 강남구 코엑스에서 열린다.
‘AI 시대, 병원의 새로운 패러다임’을 주제로 열리는 KHC 2026에는 각급 병원장을 비롯해 주요 의료 관계자들이 참석해 병원 운영과 의료 서비스 전반의 전환 방향을 논의한다. 의료 정책과 산업 및 기술 흐름을 점검하고 변화하는 의료 환경 속에서 병원의 역할을 재정립할 예정이다. 병원산업전시회도 열려 최신 의료 관련 기술을 확인할 수 있다.
KHC 2026의 핵심 의제는 AI 기반 진료와 데이터 중심 병원 운영이다. 의료 현장에서 축적한 데이터를 활용해 진단과 치료 정확도를 높이고 효율적인 병원 운영 기술과 사례를 공유한다.
특히 의료 데이터를 토대로 한 △의사결정 지원 방법 △환자 맞춤형 서비스 △병원 경영 최적화 등을 토론한다. 치료 공간을 넘어 데이터와 기술 플랫폼으로 진화하는 병원을 집중 전망한다.
헬스 케어 관련 기업들도 참석해 회복 및 예방 기술을 소개한다. 웰니스 솔루션을 제공하는브리덴은 빛, 열, 소리를 결합해 신체 자율신경 안정과 컨디션 회복을 유도하는 프리미엄 수면의자를 선보일 예정이다. AI와 빅데이터 시대의 병원은 전환기를 맞고 있다. 진료와 운영 효율성을 높이는 기술 혁신과 동시에 환자 삶의 질을 고려한 회복 서비스도 강조되고 있다. 의료계 안팎에서는 향후 병원 경쟁력은 데이터 활용 능력과 회복 및 예방 서비스 역량까지 포함하는 방향으로 확대될 것이라는 전망이 나온다.