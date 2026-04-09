3주째 내렸던 성동구 집값 다시 올라…강남3구는 약세 지속

서울 강남 3구(서초구, 강남구, 송파구) 아파트 가격 하락세가 이어진 반면 성동구 집값은 상승 전환했다.
9일 한국부동산원이 발표한 주간 아파트 가격 동향(6일 조사)에 따르면 서울 아파트 매매가격은 전주 대비 평균 0.1% 상승했다. 서울 아파트 가격 상승폭은 2월 첫째 주 이후 7주 연속 둔화해 0.05%까지 낮아졌다가 지난 2주 연속 확대돼 지난주 0.12%까지 올랐다 3주 만에 다시 상승폭이 축소됐다. 한국부동산원은 “관망 분위기로 거래가 다소 주춤하는 지역과 역세권·대단지, 재건축 추진 단지 중심으로 일부 상승 흐름을 보이는 지역이 있다”고 분석했다.
최근 3주간 하락세를 보이던 성동구는 전주(―0.02%)보다 0.04% 오르며 상승 전환했다. 전주 약세에서 상승 전환한 동작구(0.07%)는 전주 대비 상승률이 0.03%포인트 높아졌다. 직전 주 보합이었던 강동구(0.01%)도 상승 전환했다.
강남 3구는 7주째 약세를 이어갔다. 서초구(―0.02%→―0.06%), 강남구(―0.22%→―0.1%), 송파구(―0.01%→―0.02%) 등으로 나타났다. 강남 3구와 함께 약세로 전환했다가 직전 주 상승으로 돌아선 용산구(0%)는 보합세를 보였다.
주택담보대출이 최대 6억원까지 나오는 15억 원 이하 매물이 많은 지역은 여전히 상승세를 이어갔다. 강서구(0.25%)가 서울에서 가장 높은 상승률을 보였고 성북구(0.23%), 구로구(0.23%), 서대문구(0.22%), 종로구(0.2%) 등 순이었다.
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