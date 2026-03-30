北 여자축구단 수원 올까?…여자 ACL 준결승 남북대결 확정

수원FC 위민 vs 내고향여자축구단
5월 20일…“아직 참가 답변 없어”
여자축구 WK리그 수원FC 위민과 북한의 내고향여자축구단이 맞붙는 2025~2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전과 대회 결승전이 경기 수원시에서 열린다.
대한축구협회는 30일 “AFC가 AWCL 준결승전과 결승전 개최지를 수원으로 확정했다. 경기장은 준결승 진출팀 수원FC 위민의 안방구장인 수원종합운동장이다”라고 알렸다.
수원FC 위민은 29일 ‘디펜딩 챔피언’ 우한 장다(중국)와의 대회 8강전 방문경기에서 4-0으로 승리해 준결승전에 진출했다.
‘남북 대결’인 수원FC 위민과 내고향여자축구단의 준결승전은 5월 20일 오후 7시에 열릴 예정이다. 같은 날 오후 2시에는 멜버른 시티(호주)와 도쿄 베르디 벨레자(일본)가 준결승전을 치른다. 대회 결승전은 5월 23일에 개최된다.
다만 내고향여자축구단이 한국에서 열리는 준결승전에 참가할지는 미지수다. 축구협회 관계자는 “아직 내고향여자축구단 측으로부터 준결승전에 참가하겠다는 얘기를 듣지 못했다. 참가가 확정되면 통일부 등과 협의할 예정이다”라고 말했다.
정윤철 기자 trigger@donga.com
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