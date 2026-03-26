호랑가시나무 창작소, ‘바람 속을 걷는 사람들’ 기획전 개막

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 11시 35분

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광주 남구 호랑가시나무 창작소에서 기획전 ‘바람 속을 걷는 사람들(As We Walk Through the Wind)’이 18일 개막해 4월 4일까지 열린다. 이번 전시는 ‘연결’을 주제로 회화, 조각, 영상, 설치 등 다양한 매체의 작품을 통해 동시대 예술가들이 바라보는 관계의 의미를 탐색한다.

전시에는 김수민, 김유나, 김진선, 노은영, 박초연, 박희민, 이지숙, 전효인, 주수빈, 최청조 등 광주와 서울을 중심으로 활동하는 작가 10명이 참여한다.

전시는 그리스 신화 속 ‘아리아드네의 실’ 이야기에서 출발한다. 미로 속에서 길을 찾기 위해 필요한 것은 괴물을 물리치는 힘이 아니라 밖으로 이어지는 실이었다는 신화적 서사를 현대적 시선으로 확장해, 혼란 속에서 우리가 세계와 다시 연결될 수 있는 감각은 무엇인지 질문을 던진다.

호랑가시나무창작소 정헌기 대표는 “이번 전시는 서로 다른 위치와 경험 속에서 감지되는 연결의 감각을 탐색하는 자리가 될 것”이라고 말했다.
#호랑가시나무 창작소#‘바람 속을 걷는 사람들#전시
김민 기자 kimmin@donga.com
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