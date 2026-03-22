美 공항 ‘셧다운 혼란’에…트럼프 “ICE 투입” 민주당 압박

도널드 트럼프 미국 대통령이 자국내 공항 혼란을 수습하기 위해 23일부터 주요 공항들에 이민세관단속국(ICE) 요원을 배치하겠다고 밝혔다. 앞서 미국 의회의 예산안 합의 결렬로 국토안보부의 셧다운(일시 업무 정지)이 5주째 이어진 데 따른 조치다. 불법 이민 단속 대상이 미국 거주자에서 입국자로 확대되는 조치란 분석이 제기된다. 그간 ICE 요원들이 보여준 거친 단속 행태를 감안할 때 공항 이용 과정에서의 불편과 혼란이 가중될 것으로 보인다. 일각에선 공항 보안과 관련된 단속 수위를 높이고, 운영에 불편함을 가중시키는 것을 통해 야당인 민주당이 예산안에 합의하게끔 압박하는 조치란 평가도 나온다.
트럼프 대통령은 21일 자신의 트루스소셜에 “급진 좌파 민주당이 미국, 특히 공항을 다시 자유롭고 안전해지도록 하는 합의에 즉각 서명하지 않는다면, 우리의 뛰어나고 애국적인 ICE 요원들을 공항에 투입할 것”이라고 썼다. 이어 “ICE 요원들은 이전에 누구도 본 적 없는 방식으로 (공항) 보안 업무를 수행할 것이며 우리나라에 들어온 모든 불법 이민자를 즉시 체포할 것”이라고 했다.
특히 트럼프 대통령은 “부패한 주지사와 법무장관, 일한 오마르 (민주당) 하원의원의 승인 아래 위대했던 미네소타를 망가뜨린 소말리아 출신 이민자들을 집중 단속하겠다”고 했다. 그는 지난해 말 미네소타주의 대규모 정부 보조금 부정 수급에 소말리아계 이민자들이 가담한 정황이 드러난 뒤 소말리아계 이민자들을 공격해왔다.
앞서 미 국토안보부는 이민 정책을 둘러싼 여야 대립으로 지난달 14일부터 예산 확보에 난항을 겪고 있다. 민주당은 트럼프 행정부가 불법 이민 단속 개혁에 동의할 때까지 국토안보부 예산을 통과시키지 않겠다는 방침이다. 국토안보부 셧다운으로 급여 지급이 중단되자 공항보안을 담당하는 산하 교통안전청(TSA) 직원들이 사직하는 사례가 속출하고 있다. NBC방송에 따르면 셧다운 뒤 퇴사한 TSA 직원은 400명을 넘는다.
민주당은 트럼프 대통령의 ICE 요원 투입 경고에 “무모하고 위법적인 위협”이라고 반발하고 있다. 척 슈머 민주당 상원 원내대표는 “공화당은 폭주하는 ICE에 수십억 달러를 몰아주기 위해 TSA를 인질로 잡아두는 편을 택했다”며 TSA 별도 예산안 처리에 동의할 것을 촉구했다.
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