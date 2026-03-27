창원 아파트 주차장서 20대女 흉기 찔려 심정지…가해자 중상

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 27일 13시 35분

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뉴시스
경남 창원의 한 아파트 상가 주차장에서 칼부림 사고가 발생해 1명이 심정지 상태로 병원에 이송됐다.

27일 오전 11시36분경 창원시 성산구 상남동 한 아파트 상가 주차장에서 칼부림이 발생했다는 신고가 112에 접수됐다.

현장에 출동한 소방 당국은 현장에 쓰러져 있던 20대 여성 A 씨와 30대 남성 B 씨를 병원으로 이송했다.

A 씨는 심정지 상태였고, B 씨는 중상을 입고 옮겨졌다.

소방은 A·B 씨 몸에서 자상을 확인하고 흉기에 찔린 것으로 보고 있다.

경찰은 “남성이 여성을 흉기로 찔렀다. 남성도 쓰러져 있다”는 행인의 신고 내용을 토대로 구체적인 사건 경위를 조사하고 있다.
#창원#상가 주차장#칼부림
김예슬 기자 seul56@donga.com
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