성기능 장애 등 부작용 없는 탈모치료 물질 세계 첫 개발

대구경북과학기술원(DGIST) 연구팀이 약물의 부작용 없이 모발 성장을 촉진하는 신규 펩타이드를 세계 최초로 개발했다고 19일 밝혔다.
아미노산 단위의 모임인 펩타이드는 우리 몸을 구성하는 물질들 가운데 하나다. DGIST 뇌과학과 문제일·김소연 교수와 뉴바이올로지학과 이창훈 교수 연구팀은 경북대 의과대학 성영관 교수·곽미희 박사 연구팀과 공동으로 컴퓨터 모델링을 활용해 모발 성장을 촉진하는 신규 펩타이드 ‘MLPH’를 개발했다. 이번 성과는 기존 약물의 부작용 없이 남녀 모두 안전하게 사용할 수 있는 차세대 탈모 치료제의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받고 있다.
현재 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 탈모 치료제는 미녹시딜과 피나스테리드 뿐이다. 하지만 바르는 약인 미녹시딜은 피부 자극을 유발할 수 있고, 먹는 약인 피나스테리드는 남성 호르몬을 조절하는 방식 탓에 남성에게는 성기능 장애를 유발할 수 있으며 가임기 여성에게는 사용이 제한된다는 치명적인 단점이 있다.
MLPH 펩타이드는 이러한 호르몬 관련 부작용을 극복한 치료 물질로, 남녀 모두에게 안전하게 적용할 수 있다는 점에서 차별화됐다. 그간 학계에서는 피를 만드는 조혈호르몬인 에리스로포이에틴(EPO)이 모낭 세포의 수용체와 결합해 발모를 촉진한다는 사실이 알려져 있었다. 그러나 이를 탈모 치료를 위해 체내에 투여할 경우 적혈구가 과다 생성되는 등 심각한 부작용이 발생해 실제 활용하기는 불가능했다. 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 첨단 컴퓨터 모델링을 통한 구조 기반 설계 기법을 도입했다.
DGIST 뇌과학과 문제일 교수는 “이번 개발된 MLPH 펩타이드는 기존 의약품이 지닌 호르몬 부작용이나 성별 제한을 극복할 수 있는 안전한 기전 중심적 치료 물질”이라며 “전 세계 10억 탈모인들에게 부작용 걱정 없는 새로운 치료 대안을 제시하고 나아가 58조원 규모의 글로벌 탈모 시장에서 획기적인 경제적 가치를 창출할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
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