금호타이어 ‘크루젠 GT 프로’ 출시… 성능↑교체주기↓

금호타이어가 ‘크루젠 GT 프로’를 앞세워 글로벌 SUV 타이어 시장 공략에 나선다. SUV 중심으로 재편되는 자동차 시장 흐름 속에서 경쟁사 대비 승차감과 경제성을 앞세운 차별화 전략으로 프리미엄 시장에서 승부수를 띄웠다.
금호타이어는 17일 서울 용산구 하얏트 서울에서 ‘크루젠 GT 프로’를 출시하고, 올해 판매 전략을 발표했다. 이번 제품은 내연기관 차량은 물론 전기차까지 대응 가능한 ‘EV 컴패터블’ 타이어다. 최근 급증하는 중대형 SUV 및 전기차 수요를 겨냥해 개발됐다.
크루젠 GT 프로 핵심 경쟁력은 효율성과 내구성이다. 이 제품은 국내 SUV 타이어 가운데 유일하게 에너지소비효율등급(RR, 회전저항) 2등급을 확보했다. 회전저항이 낮을수록 연비 개선 효과가 크다는 점을 고려하면, 고효율 타이어로서의 경쟁력을 확보했다는 평가다. 특히 전 규격에서 미국 UTQG 트레드웨어 800을 기록하며 마일리지 성능을 기존 제품 대비 20% 이상 향상시킨 점도 눈에 띈다. 이는 타이어 교체 주기를 늘려주는 요소로, 유지비 절감 측면에서 소비자 체감도가 높은 부분이다.
주행 성능 역시 상위 제품군에 맞춰 설계됐다. 특히 최신 올시즌 컴파운드를 적용해 사계절 내내 안정적인 주행이 가능하도록 했다. 미세홈과 확장형 횡 그루브 구조를 통해 고속 주행 시 핸들링 안정성과 제동 성능을 동시에 확보했다. 특히 국내 도로 환경 특유의 잦은 가감속 조건에서도 성능 저하를 최소화하도록 설계된 것이 특징이다.
전기차 대응 기술도 강화됐다. 금호타이어 ‘금호 EV 테크놀로지’가 적용된 크루젠 GT 프로는 전기차 특유의 높은 초기 토크와 배터리 하중을 견딜 수 있도록 내구성을 높였다. 여기에 노면 요철 소음을 줄이는 ‘노이즈 캔슬러’ 기술을 적용해 정숙성을 한층 끌어올렸다. 전기차 운전자들이 특히 민감하게 느끼는 실내 소음을 줄이면서 승차감을 개선하는 데 초점을 맞췄다는 설명이다.
제품 라인업 역시 시장 대응력을 고려해 폭넓게 구성됐다. 18인치부터 22인치까지 총 53개 사이즈로 출시된다. 국산차는 물론 수입 SUV까지 대부분의 차종에 장착이 가능하다. 이는 최근 대형 SUV와 전기 SUV 비중이 빠르게 확대되는 시장 흐름을 반영한 전략으로 풀이된다.
신제품은 약 4년에 걸친 개발 과정을 거쳤다. 금호타이어 연구소 관계자는 “크루젠 GT 프로는 한국 시장에서 빠르게 증가하는 중대형 SUV 및 전기차 수요에 대응하기 위해 개발됐다”며 “국내 도로 환경에 최적화된 성능 구현을 위해 다양한 조건에서 테스트를 진행했다”고 말했다.
정일택 금호타이어 대표이사 사장은 “자동차 시장이 세단 중심에서 SUV 중심으로 빠르게 재편되고 있다”며 “패밀리 SUV 운전자들이 중요하게 생각하는 승차감과 경제성을 동시에 만족시키는 제품”이라고 강조했다. 이어 “앞으로도 기술 리더십을 바탕으로 프리미엄 타이어 시장에서 입지를 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.
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