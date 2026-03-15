조국 “윤석열의 꼬붕” vs 한동훈 “李에 아첨하면 군산 보내주냐” 설전

조국혁신당 조국 대표가 국민의힘 한동훈 전 대표를 향해 “윤석열의 꼬붕”, “조선 제일 혀”라고 비판했다. 한 전 대표는 “이재명 대통령에게 아첨하면 군산 보내주겠냐”고 맞받으며 설전을 벌였다. 더불어민주당 전재수 의원의 부산시장 공천 신청으로 보궐선거 가능성이 높은 부산 북갑 등에서 조 대표와 한 전 대표의 ‘빅매치’가 거론되는 가운데 신경전을 벌이는 모양세다.
조 대표는 14일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 한 전 대표를 겨냥해 “법무부 장관도 국민의힘 비대위원장도 윤석열이 발탁했지 국민이 선출한 적이 없다”며 “윤석열과 한동훈의 관계는 오야붕과 꼬봉 관계였을 뿐”이라고 지적했다. 이어 “윤석열이 자신을 죽이려 한다는 걸 안 후에야 비로소 탄핵에 찬성했던 자가 이제 와서 세치 혀로 국민을 속이려 한다”며 “역시 조선제일 혀”라고 주장했다.
조 대표는 “검찰이 이재명 당시 민주당 대표에 대한 조작수사를 벌이고 구속영장을 청구했을 때, 한동훈은 법무부 장관으로 ‘이재명은 대규모 비리의 정점’이라고 강조하며 구속 필요성을 국회에서 역설했다”며 “이재명 대표를 구속시키고 나면 자신이 대통령 될 것이라고 생각했을 것”이라고 했다.
이에 한 전 대표는 자신의 SNS에 “제가 이재명 체포 동의한 통과시키면서 법무부 장관으로서 했던 범죄 내용과 체포 필요성에 대해 했던 발언은 옳았다”며 “그러니 지금도 이재명 정권이 당당하게 재판 못 받고 대법원 겁박하고 불법 공소 취소하려 드는 것”이라고 반발했다. 이어 “그런데 조 대표, 부산 말고 군산 보내달라고 이재명 민주당에 떼쓰던데 이렇게 이재명에 아첨하면 부산 말고 군산 과연 보내주겠냐”고 받아쳤다.
정치권에서는 전 의원이 민주당 부산시장 공천을 신청한 가운데 부산 북갑 보궐선거에서 조 대표와 한 전 대표의 출마 가능성이 점쳐진다. 대구 또는 부산 지역 국회의원 재보궐선거 출마를 검토 중인 한 전 대표와 고향인 부산 출마 가능성을 열어둔 조 대표가 동시 출마할 경우 ‘빅매치’가 성사되는 것.
민주당 양문석 전 의원의 당선무효형이 대법원에서 확정되며 보궐선거가 진행되는 경기 안산갑에서는 조 대표의 출마를 요청하는 성명이 나왔다. 조국혁신당 안산지역위원회는 15일 “조 대표가 안산갑에 출마하게 되면 안산은 혁신당의 확실한 수도권 교두보가 될 것”이라며 “주체적이고 자발적인 안산 당원들과 진보 시민들은 조 대표의 안산갑 국회의원 출마를 희망한다”고 밝혔다.
앞서 선거사무장의 공직선거법 위반 확정판결로 의원직을 상실한 민주당 신영대 전 의원의 지역구였던 전북 군산지역위원회에서도 4일 “지역 혁신의 기회”라며 조 대표의 전북 군산·김제·부안갑 재보궐 선거 출마를 요청한 바 있다. 조국혁신당 관계자는 “부산은 고향이라는 상징성 때문에 신중할 수 밖에 없고, 호남과 경기는 민주당과 향후 관계를 고려해야 한다”며 “민주당의 대진표가 어떻게 짜이는지, 당내에서 조 대표가 어디를 나와야 유리할 지를 고려하며 3월 말이나 4월 초 출마 지역을 결정할 방침”이라고 설명했다.
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