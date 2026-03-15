경기도, 올해 청년 노동자 1만4000여 명 지원

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 15일 14시 58분

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복지포인트·노동자통장 운영

경기도는 청년 노동자의 자산 형성을 돕기 위해 ‘청년 복지포인트’, ‘청년 노동자 통장’, ‘중소기업 청년 노동자 지원사업’을 추진한다고 15일 밝혔다. 올해 지원 대상은 약 1만4000명이다.

‘청년 복지포인트’는 경기청년복지몰에서 사용할 수 있는 포인트를 지급하는 제도다. 경기도 내 중소·중견기업과 비영리법인에서 6개월 이상, 주 36시간 이상 근무하고 월 급여 385만 원 이하인 19~39세 청년이 대상이다. 경기도는 7월 공고를 통해 1만 명을 선발하고 1인당 연 최대 120만 원의 복지포인트를 지급한다.

‘청년 노동자 통장’은 참여자가 2년 동안 매달 10만 원을 저축하면 경기도가 월 14만2000원을 추가로 적립해 만기 때 약 580만8000원을 받을 수 있는 사업이다. 중위소득 120% 이하 가구의 19~39세 청년 노동자가 대상이며 아르바이트 종사자와 자영업자도 신청할 수 있다. 올해 8월 2100명을 선발한다.

‘중소기업 청년 노동자 지원사업’은 경기도 내 중소기업에서 6개월 이상 근무한 청년에게 반기별 120만 원의 지역화폐를 지급해 2년 동안 최대 480만 원을 지원하는 제도다. 올해 9월 모집 공고를 통해 2000명을 선발한다. 이들 사업은 중복 참여가 제한된다. 신청은 각 사업 누리집을 통해 할 수 있다.

이경진 기자 lkj@donga.com
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