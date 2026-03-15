대구 달서구-이월드, 관광 활성화 위한 업무협약

대구 달서구와 테마파크 이월드가 지역 관광산업 활성화와 관광객 유치 확대를 위해 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 협약은 민관 상생 협력을 기반으로 대구시 신청사 건립 예정지와 인근 두류공원을 중심으로 한 관광특구 조성과 국가공원 지정 등을 조속히 추진하기 위해 마련됐다. 두 기관은 앞으로 지역 대표 관광자원을 연계한 다양한 협력사업을 추진할 계획이다. 또 관광 발전을 위한 공동 행사 기획 및 지원과 관광객 유치를 위한 관광사업 활성화, 홍보 채널과 네트워크를 활용한 관광 홍보 협력, 관광 활성화를 위한 자료 공유와 공동 연구·인적 교류 등을 약속했다.
달서구는 이번 협약을 계기로 지역 관광산업 경쟁력을 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 특히 대구시 신청사 건립과 연계한 관광 생태계 조성을 통해 두류공원 일대를 관광·문화·행정 기능을 결합한 도심 관광 거점으로 발전시킨다는 구상이다.
이태훈 달서구청장은 “이번 협약은 민관 협력을 통해 달서구 관광산업의 새로운 성장 기반을 마련하는 의미 있는 출발점”이라며 “앞으로도 신청사 건립과 연계한 관광 인프라 확충과 다양한 관광 콘텐츠 개발을 통해 대구를 대표하는 관광 거점 도시로 도약할 수 있도록 힘을 쏟을 것”이라고 말했다.
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