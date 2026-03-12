타타대우모빌리티, 전기 중대형 화물차 보급 협력 논의

타타대우모빌리티가 전기 중대형 화물차 확산과 물류 산업의 친환경 전환을 위한 자리를 가졌다.
타타대우모빌리티는 지난 10일 전북 군산에 위치한 타타대우모빌리티 군산본사에서 기후에너지환경부와 한국통합물류협회(KILA) 등 관계자를 초청해 전기 중대형 화물차 정책 방향과 물류 산업의 친환경 전환을 논의했다.
이번 행사는 2.5톤급 전기 택배차 보급 활성화와 온실가스 규제 대응 방안을 논의하고, 친환경 전기 중대형 화물차 확산을 위한 정부-물류업계-차량 제조사 간 산업 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
타타대우모빌리티는 간담회에 앞서 전기 중·대형 화물차 ‘기쎈’을 소개하는 자리도 함께 진행했다. 기쎈 플랫폼 기반의 ▲전기 탑차 ▲전기 환경차 2종을 비롯해 ▲대형 맥쎈 수소내연기관 모델 등 다양한 친환경 차량을 함께 선보이며 중대형 상용차 분야에서 친환경 제품을 구축해 나가고 있는 방향성을 소개했다.
이어진 간담회에서는 물류 산업의 친환경 전환 흐름 속에서 전기 중대형 화물차 도입 확대와 온실가스 규제 대응 방향에 대한 의견이 오갔다. 참석자들은 물류 산업의 탄소 감축과 친환경 물류 체계 구축을 위해 정부, 물류업계, 기업 간 협력의 중요성에도 공감대를 형성했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0