전세계 5억뷰 ‘케이팝 데몬 헌터스’…넷플릭스 속편 제작 확정

넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 속편 제작이 공식화됐다. 넷플릭스는 공동 연출자인 메기 강·크리스 아펠한스 감독과 다년간 애니메이션 집필·연출 파트너십을 맺고 후속 작품 제작에 들어갔다고 밝혔다.
넷플릭스는 12일(현지 시각) 공동 연출자인 한국계 캐나다인 메기 강 감독과 크리스 아펠한스 감독과 다년간 전속 애니메이션 집필·연출 파트너십을 체결하고 후속 작품 제작에 들어간다고 발표했다. 다만 속편 공개 시점은 아직 정해지지 않았으며, 프로젝트는 현재 초기 개발 단계인 것으로 전해졌다.
강 감독은 이번 협업에 대해 “사람들이 한국의 이야기와 캐릭터를 더 보고 싶어 한다는 사실에 한국 영화 제작자로서 큰 자부심을 느낀다”며 “우리가 만든 세계에는 아직 보여줄 이야기가 많다. 이제 시작에 불과하다”고 밝혔다.
크리스 아펠한스 감독도 작품에 대한 애정을 드러냈다. 그는 “이 작품의 캐릭터들은 우리에게 가족과 같다”며 “이들이 살아가는 세계는 우리의 또 다른 고향이 됐다. 다음 이야기를 쓰고, 캐릭터들이 도전하고 성장하는 과정을 통해 음악·애니메이션·스토리가 더 넓게 어우러질 수 있어 기쁘다”고 말했다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 K팝 아이돌 걸그룹 ‘헌트릭스’가 악령으로부터 세상을 지켜낸다는 설정의 애니메이션이다. 주인공들이 K팝 가수로 등장하고, 영화 곳곳에 목욕탕과 한의원, 김밥과 컵라면 등 한국적인 생활 문화가 자연스럽게 담긴 점이 특징이다.
작품은 지난해 6월 공개된 뒤 전 세계적으로 큰 반응을 얻었다. 글로벌 누적 시청 수는 5억 회를 넘겼으며, 넷플릭스 콘텐츠 가운데 역대 최고 시청 기록을 세운 작품으로 알려졌다.
영화 음악 역시 흥행에 힘을 보탰다. OST ‘골든’은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 1위에 올랐다. 올해 1월 골든글로브 시상식에서 애니메이션상과 주제가상을 수상했고, 크리틱스 초이스 어워드에서도 최우수 장편 애니메이션상과 주제가상을 받았다.
또 지난달 열린 그래미어워즈에서는 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어상’을 받았다. K팝 장르 음악이 이 부문에서 수상한 것은 이번이 처음이다.
현재 영화계 최고 권위로 꼽히는 아카데미 시상식에서도 장편 애니메이션상과 주제가상 후보에 올라 결과를 기다리고 있다.
