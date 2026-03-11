잠실에 3만석 ‘돔구장’-코엑스 2.5배 ‘전시장’ 생긴다

2032년 서울 송파구 잠실종합운동장 일대에 강남 코엑스 2.5배 크기의 전시시설과 3만 석 규모의 돔 야구장이 들어설 예정이다. 야구장이 보이는 호텔과 국제 대회 규모의 농구 경기장, 서울광장 28배 규모인 녹지 보행축 등을 조성하는 대규모 사업이 함께 이뤄진다.
11일 서울시는 이 같은 내용을 담은 ‘잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성 민자사업’의 우선협상 대상자 협상을 마쳤다고 밝혔다. 해당 사업은 잠실종합운동장 일대 약 35만㎡ 부지에 돔 야구장과 전시·컨벤션 등 스포츠·마이스(MICE·회의, 포상관광, 컨벤션, 전시) 시설, 숙박·상업·업무시설 등을 짓는 복합공간 조성 사업이다. 총사업비 약 3조3000억 원에 이르는 대규모 개발로 한화 건설 부문 등으로 이뤄진 ‘서울 스마트 마이스파크’가 컨소시엄으로 참여한다.
● 스포츠·문화·상업 결합 랜드마크
사업지에는 코엑스 2.5배 크기에 이르는 서울 최대 규모 전시 공간(8만9000㎡)과 컨벤션센터(1만9000㎡)를 5성급 호텔과 함께 조성해 ‘잠실 MICE 네트워크’를 만들 계획이다. 서울시는 이곳을 지난해 문을 연 강서구 ‘서울 MICE 플라자’와 2029년 준공 예정인 중구 ‘서울역 북부역세권’과 더불어 3대 서울 MICE 거점으로 삼을 방침이다. 전체 전시장을 복층으로 만들고 상부 전시장은 기둥이 없는 구조로 공간 활용성을 높이려 한다.
국내 최대로 만들어질 3만 석 돔 야구장에는 스카이박스나 이벤트석뿐 아니라 실내에서 야구 경기를 볼 수 있는 4성급 호텔과 카페를 만들어 다양한 관람 환경을 조성한다. 프로야구 시즌에는 LG트윈스와 두산베어스의 홈구장으로, 비시즌에는 공연장 등 복합 문화공간으로 쓰일 예정이다. 또한 국제 농구 경기도 유치할 수 있도록 1만1000석 규모의 ‘스포츠콤플렉스’도 만들어진다. 야구장과 마찬가지로 무대 특수장비를 설치해 프로농구 시즌에는 SK·삼성 홈구장으로, 비시즌에는 공연장과 e스포츠 경기장 등으로 쓰인다.
대규모 숙박시설도 만들어진다. △전시·컨벤션 시설과 이어진 5성급 호텔(288실) △돔 야구장과 이어진 4성급 비즈니스호텔(306실) △업무시설과 이어진 4성급 레지던스 호텔(247실) 등으로 총 841실 규모다.
● 100% 민간 투자로 595조 원 경제효과 기대
시민이 여가를 보낼 만한 보행 친화 수변공간도 넓힌다. 이를 위해 잠실 MICE 단지는 강남구 코엑스와 송파구 탄천에 이어 한강을 연결하는 보행축으로 꾸며진다. 단지 내 차량 운행은 모두 지하로 통하도록 하고, 탄천 변 노상 주차장은 수변공간으로 바꾼다. 올림픽대로도 지하 도로로 바꿔 상부에 덮개 공원을 새로 만든다. 이곳에 시청 앞 서울광장의 28배 크기인 37만㎡의 녹지를 조성할 수 있을 것으로 서울시는 내다봤다.
이 밖에 미래 교통수단인 도심항공교통(UAM) 수직 이착륙장을 갖춰 김포국제공항부터 잠실까지 약 15분 만에 이동할 수 있는 도심 하늘길도 구축한다. 한강 물을 활용한 수열 에너지 시설 등 친환경 시스템을 도입해 온실가스 감축 효과도 계획했다. 한강 조망이 가능한 지상 31층, 전체면적 약 20만㎡ 규모 업무 단지도 만들어 국제업무와 MICE 산업 네트워크를 지원할 예정이다.
이 같은 잠실 개발 사업은 올해 바로 착공해 2032년 완공이 목표다. 서울시는 “이번 사업을 통해 약 595조 원의 경제적 효과를 가져올 것으로 보고 있다”고 밝혔다. 잠실종합운동장 일대 개발 사업은 서울시의 건설·운영 보조금 등 재정 지원 없이 민간 기업에서 사업비 전액을 투자하고, 사업 수익 일부는 환수금과 초과 이익으로 서울시와 공유한다.