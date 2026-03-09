태영건설, 메트로시티 자산 데시앙 5월 분양

태영건설이 메트로시티 자산 데시앙을 오는 5월 분양 예정이다.

단지는 지하 2층~지상 33층, 총 12개 동, 1250가구 규모로 조성된다. 이 중 738가구를 일반 분양한다. 일반분양 타입별 가구수는 △59㎡A 221가구 △59㎡B 27가구 △72㎡A 253가구 △72㎡B 114가구 △84㎡A 27가구 △84㎡B 96가구다.

이번 단지는 마산합포구에서 5년 만에 선보이는 신규 공급이다. 단지 바로 앞에는 무학초등학교가 위치해 있다. 인근 마산중, 마산고 등 학군도 도보로 이용이 가능하다. 일부 세대에서는 마산항 파노라마 조망도 누릴 수 있다. 
정진수 기자 brjeans@donga.com
