한국타이어, 포드 ‘머스탱 마하-E’에 전기차 전용 제품 공급

한국타이어앤테크놀로지가 포드 머스탱 마하‑E에 ‘아이온 에보’를 신차용 타이어로 공급한다.
머스탱 마하-E는 포드 전동화 전략의 핵심 모델로, 고성능 ‘GT 퍼포먼스’ 트림 기준 487마력 출력과 정지 상태에서 100km/h 3.3초에 도달하는 강력한 성능을 갖췄다.
한국타이어가 공급하는 아이온 에보는 전기차 전용 기술 체계 ‘iON 이노베이티브 테크놀로지’를 적용해 ▲저소음 설계 ▲향상된 마일리지 ▲높은 그립력 ▲낮은 회전저항 등 EV 핵심 성능을 균형 있게 강화한 것이 특징이다.
특히 아라미드 하이브리드 보강 벨트와 EV 전용 컴파운드를 적용해 고속 안정성과 젖은 노면 제동력을 높였다. 주행 소음은 최대 18% 감소, 전비 효율은 최대 6% 개선, 마일리지는 최대 15% 증가했다.
한편, 한국타이어는 1999년부터 포드와 협력 관계를 이어오며 머스탱·익스플로러·F-150 등 주요 차종에 신차용 타이어를 공급해 왔다. 2023년에는 미국 테네시 공장이 포드의품질 인증인 Q1 어워드를 획득하며 글로벌 수준의 기술력과 품질 경쟁력을 인정받았다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
