뉴트리올바이오, ‘2026 히트브랜드대상’ 웰빙건강식품 부문 3년 연속 수상

웰빙건강식품 전문 기업 뉴트리올바이오가 JY네트워크가 주최하고 동아일보가 후원하는 ‘2026 히트브랜드 대상’에서 웰빙건강식품 부문 3년 연속 1위를 수상했다.
뉴트리올바이오는 천연 원료를 기반으로 한 건강식품을 개발하고 있다. 대표 제품은 뉴트리올 맥주효모, 리포좀 글루타치온, 와사비잎추출물, 베르베린, 알부민 등이다. 기능성과 실용성을 고려한 제품들로, 출시 이후 소비자 만족도와 재구매율 측면에서 긍정적인 반응을 얻고 있다.
‘2026 히트브랜드대상’은 각 산업 분야에서 품질 경쟁력과 브랜드 신뢰도를 갖춘 기업을 대상으로, 전문가 심사와 소비자 평가를 종합해 수상 브랜드를 선정한다. 뉴트리올바이오는이번 수상을 계기로 해외 시장 확대와 제품 포트폴리오 다각화를 추진할 계획이다.
뉴트리올바이오 관계자는 “소비자들의 신뢰와 임직원들의 꾸준한 노력이 이어진 결과”라며 “앞으로도 과학적 근거에 기반한 건강식품 개발을 통해 건강한 일상에 기여하는 브랜드로 성장해 나가겠다”고 수상 소감을 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
