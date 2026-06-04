[속보]오세훈, 정원오에 역전…격차 0.46%P로 더 벌려

오전 9시 개표율 97.17% 현재
6·3 지방선거 서울시장 선거에서 국민의힘 오세훈 후보가 더불어민주당 정원오 후보에 앞서기 시작한 뒤 격차를 벌리며 당선 가능성을 높이고 있다.
정원오 48.41%, 오세훈 48.87%
吳 오전 7시16분 ‘골든 크로스’
한때 정 후보가 오 후보에 10%포인트 이상 앞서기도 했지만 4일 오전 7시 16분경 개표율이 93.90%를 기록한 시점부터 오 후보의 우세로 바뀌었다.
중앙선거관리위원회에 따르면 이날 오전 9시 기준 개표율 97.17%인 상황에서 정 후보가 246만 1445표(48.41%)를 득표하고 있고, 오 후보는 248만 4913표(48.87%)를 얻고 있다.
오전 2시경 강남 3구(강남 서초 송파) 투표소 개표율이 올라가면서 두 후보 간 격차가 빠르게 줄기 시작했고, 오 후보가 역전한 뒤 격차를 조금씩 벌려 나가고 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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