아들과 야구장 약속 앞두고…조영삼 씨, 4명 살리고 하늘로

20여 년 동안 교회에서 이웃을 돌보며 살아온 60대가 마지막 순간에도 생명을 나눴다. 조 씨는 생전 장기기증 의사를 밝혔고, 가족들은 그의 뜻을 존중해 기증에 동의했다. 고인의 간과 폐, 양쪽 신장은 4명의 환자에게 전해졌다.
한국장기조직기증원은 지난 4월 28일 조선대학교병원에서 조영삼 씨(62)가 뇌사 장기기증으로 4명의 환자에게 새 삶의 희망을 전하고 세상을 떠났다고 밝혔다.
조 씨는 지난 4월 23일 갑자기 쓰러졌다. 그는 뇌출혈로 응급 수술을 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했다. 이후 뇌사 판정을 받았다. 가족들은 조 씨의 마지막 뜻을 생각하며 기증에 동의했다.
조 씨의 간과 폐, 양쪽 신장은 4명의 환자에게 전해졌다.
조 씨는 평소 가족들에게 “장기기증을 하고 싶다”는 뜻을 말해왔다. 그는 2015년 장기기증 희망등록에도 참여했다.
아들 조은빈 씨는 아버지의 뜻을 기억하고 있었다. 은빈 씨는 “과거 친할머니가 돌아가셨을 때 시신기증을 하셨다”며 “그 뜻을 이어 아버지도 10여 년 전 장기기증 희망등록을 해두셨다는 사실을 알게 됐다”고 말했다. 이어 “아버지의 마지막 뜻이라고 생각해 기증에 동의했다”고 전했다.
1963년 광주에서 오남매 중 막내로 태어난 조 씨는 어린 시절부터 신앙을 가까이했다. 그는 이후 20여 년 동안 교회에서 이웃을 돌보며 살았다. 주변 사람들은 조 씨를 재치 있고 따뜻한 사람으로 기억했다. 그는 다정한 성품으로 많은 이들의 신뢰를 받았다.
가정에서도 조 씨는 든든한 사람이었다. 그는 교회에서 만난 아내와 결혼해 1남 2녀를 뒀다. 가족에게는 다정한 남편이자 늘 곁을 지키는 아버지였다.
아들 은빈 씨는 “‘주는 것이 받는 것보다 복되다’는 가훈을 바탕으로 늘 화목한 가정으로 이끌어주시던 남편이자 아버지였다”고 회고했다. 그는 “주변 사람들이 하나같이 아버지 같은 분은 없다고 말할 정도로 가족을 잘 챙기는 사랑꾼이셨다”고 말했다.
조 씨의 주말은 소박했다. 그는 아내와 함께 드라마를 챙겨보며 시간을 보냈다. 삼남매에게는 언제나 의지할 수 있는 버팀목이었다.
가족과 함께할 약속도 남아 있었다. 평소 야구를 즐겨 보던 조 씨는 5월 20일 아들 은빈 씨의 생일을 맞아 함께 야구장에 가기로 했다. 삼남매 중 처음으로 결혼을 앞둔 은빈 씨의 상견례도 예정돼 있었다.
은빈 씨는 그 순간들을 아버지와 함께하지 못하게 된 데 깊은 아쉬움을 전했다. 그는 아버지를 향해 “남은 가족들은 잘 지낼 테니 천국에서 기다렸다가 나중에 만나자. 존경하고 사랑한다”고 마지막 인사를 남겼다.
● 생전 뜻 남기는 희망등록…기증은 동의 절차 거쳐 진행
장기와 조직기증은 생전 희망등록을 통해 의사를 남길 수 있다. 서울아산병원 홈페이지에 따르면 조직기증 희망서약을 원하는 사람은 생전에 ‘장기등 및 조직기증 희망자 등록 신청서’를 작성해 희망등록에 참여할 수 있다.
다만 뇌사 또는 사후 기증은 기증자가 생전에 희망등록을 했더라도 유가족의 동의가 있어야 가능하다. 사후에는 유가족 선순위자 1명이 동의해야 기증 절차가 진행된다. 생존 시에는 수술 과정에서 나온 조직 등 기증을 원하는 경우 본인의 동의에 따라 조직기증이 이뤄질 수 있다.
기증 절차는 상담과 동의, 적합성 평가를 거쳐 진행된다. 장기 및 조직기증 연락이 이뤄지면 기증 상담과 환자 이송이 진행된다. 이후 코디네이터가 보호자와 면담하고 서면 동의를 받는다. 기증 적합성 검사를 거친 뒤 장기기증 및 조직기증 수술이 이뤄진다. 기증된 조직은 처리와 보관 과정을 거쳐 필요한 환자에게 쓰인다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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