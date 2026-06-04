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노화설계
매일 1시간 걷고 주 2시간 근력운동…사망 위험 45% ‘뚝’[노화설계]
동아닷컴
업데이트
2026-06-04 15:33
2026년 6월 4일 15시 33분
입력
2026-06-04 10:51
2026년 6월 4일 10시 51분
박해식 기자
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사진=게티이미지뱅크,
일주일에 90분에서 2시간 정도 근력운동(웨이트트레이닝)을 하면 조기 사망 위험을 의미 있는 수준까지 낮출 수 있는 것으로 나타났다. 특히 걷기나 달리기 같은 유산소 운동과 병행할 경우 건강 효과가 더욱 커지는 것으로 나타났다.
세계보건기구(WHO)를 비롯해 주요 보건 기관들은 주당 150분 이상의 중등도 또는 75분 이상의 고강도 유산소 운동과 함께 주 2회 이상의 근력운동을 권고한다.
걷기나 달리기, 자전거 타기, 수영 같은 유산소 운동은 심장병과 뇌졸중, 제2형 당뇨병 위험을 낮추고 스트레스를 줄이는 데 도움이 된다는 사실이 이미 잘 알려졌다.
반면 근력 운동이 조기 사망 위험 감소에 어떤 역할을 하는지는 상대적으로 덜 명확하다.
‘영국 스포츠의학 저널(British Journal of Sports Medicine)’
에 논문을 발표한 미국 하버드대학교 T.H. 챈 공중보건대학원 연구진은 14만7374명의 참가자(남성 3만1540명, 여성 1