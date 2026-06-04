대역전극 오세훈 “투표용지 부족, 대통령 책임 면할수 없다”

출구조사 뒤집고 사상 첫 5선 서울시장
밤새 밀리다 오전 7시 16분 ‘골든 크로스’
“평범한 시민들의 승리…견제-균형 원칙 세워줘”
6·3 지방선거 서울시장 선거에서 당선된 국민의힘 오세훈 후보가 “노력한 만큼 공정한 기회를 얻을 수 있는 도시, 자부심이 느껴지는 서울을 만들겠다”고 밝혔다. 오 후보는 더불어민주당 정원오 후보와 막판 접전 끝에 승리하는 대역전극을 이뤄내며 헌정사상 최초로 서울시장 5선 고지에 올랐다.
오 후보는 4일 오전 서울 종로구에 마련된 선거캠프에서 승리를 선언하면서 “이번 선거 결과는 저 오세훈 개인의 승리라고 생각지 않는다”며 “계층 이동의 사다리가 끊겨서 좌절하면서도 다시 한 번 공정하고 희망찬 미래를 꿈꾸는 청년의 승리, 지옥과도 같은 전월세난이 끝나기를 바라는 서민들, 아이를 안심하고 맡길 곳을 찾는 맞벌이 부부들. 평범하고 성실한 시민들의 승리”라고 말했다.
그는 “이번 선거는 상식의 승리”라며 “시민 여러분께서는 견제와 균형이라는 민주주의 대원칙을 다시 한번 확고하게 세워주셨다. 대한민국이 완전히 한쪽으로 기울어지지 않도록 서울을 민주주의의 마지막 안전판으로 남겨주셨다”고 말했다. 이어 “저를 지지하지 않은 목소리도 채찍질로 새겨듣겠다”고 했다. 또 “서소문 붕괴 사고 등 노후 인프라에 대한 고강도 안전점검에 즉시 착수하겠다”고 약속했다.
오 후보는 전날 벌어진 초유의 지방선거 투표용지 부족 사태를 비판했다. 그는 “민주주의의 가장 기본이자 신성한 권리인 시민의 참정권이 침해받는 사태에 후보자로서 깊은 유감을 표한다”며 “민주주의는 결과만큼이나 과정이 중요하다. 무엇이 문제였는지 등을 규명하고 책임 있는 개선책이 마련돼야 한다”고 강조했다. 투표용지 부족은 송파구와 강남구 등 총 14개 투표소에서 발생했다.
오 후보는 당선 인사 이후 질의응답 과정에서 투표용지 부족 사태에 대한 질문을 받고 “참으로 통탄할 일”이라며 “감히 평가하자면, 선관위 조직은 크게 반성해야 한다. 제가 경험한 공조직 중에 가장 긴장감이 떨어지는 조직이 선관위”라고 지적했다.
이어 “민주주의 국가에서 어떻게 투표용지를 충분히 준비하지 못해서 이런 큰 혼선이 빚어질 수 있느냐”며 “선관위를 해체하고 새로 만든다는 심정으로 근본부터 완전히 혁신하겠다는 각오로 임해야 한다”고 강조했다.
또 “그런 의미에서 행정안전부도 책임을 면할 수 없다. 대통령도 이 부분에 대해서 책임을 면할 수 없다”면서 “지금 마치 선관위가 모든 것을 책임져야 할 것처럼 되어 있는데 결과적으로 모두 대통령 책임”이라고 말했다.
끝으로 그는 “이번 기회에 선관위에 대해 모든 불신이 말끔히 씻겨 나갈 수 있는 본질적 개혁을 촉구한다”고 덧붙였다.
전날 오후 6시 발표된 방송 3사(KBS·MBC·SBS) 출구조사에서는 정 후보가 51.4%, 오 후보가 46.0%를 얻을 것으로 예측됐으나 실제 개표 결과는 달랐다.
개표 초반에는 정 후보가 오 후보에 10%포인트 이상 앞서기도 했지만 오전 2시경 강남 3구(강남 서초 송파) 투표소 개표율이 올라가면서 두 후보 간 격차가 빠르게 줄기 시작했다.
4일 오전 5시 50분경 격차가 0.68%포인트까지 좁혀졌고, 개표율 93.90%를 기록한 오전 7시 16분경 오 후보의 우세로 뒤집혔다. 오 후보는 역전에 성공한 이후로 격차를 조금씩 벌려 나가며 결국 극적인 역전승을 거뒀다.
이번 선거를 앞두고 수도권광역급행철도(GTX)-A 삼성역 승강장의 철근 누락 사실이 알려지면서 책임 공방이 벌어졌고, 지난달 26일 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 발생한 붕괴 사고 역시 오 후보에게는 악재였다.
정 후보 측은 이를 고리로 오 후보의 안전관리 문제를 집중 부각하며 공세를 폈지만 결과는 오 후보의 극적인 역전승이었다.
2000년 제16대 총선으로 정계에 입문한 오 후보는 2006년 민선 4기 서울시장에 당선되며 광역단체장 경력을 시작했다.
2010년에는 당시 민주당 후보였던 한명숙 전 국무총리를 상대로 0.6%포인트 차의 접전 끝에 재선에 성공했다. 그러나 이듬해 무상급식 주민투표에 시장직을 걸었다가 주민투표가 무산되면서 시장직에서 중도 사퇴했다.
이후 2021년 서울시장 보궐선거를 통해 시정에 복귀했고, 2022년 지방선거에서 재선에 성공한 데 이어 이번 선거까지 승리하며 서울시정을 이어가게 됐다.
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