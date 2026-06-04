교황 레오 14세, 태권도 명예 10단 됐다

세계태권도연맹 “평화-인간 존엄성에 대한 헌신 감사”
교황 레오 14세가 태권도 명예 10단 유단자가 됐다.
4일 세계태권도연맹(WT)에 따르면 레오 14세는 3일(현지시간) 주재한 일반 알현에서 조정원 WT 총재로부터 태권도 명예 10단증과 도복을 받았다. 명예 10단은 태권도에서 수여되는 최고 등급이다.
이번 수여는 세계에서 인도주의 활동을 장려해 온 교황에게 감사의 뜻을 표하는 취지로 이뤄졌다. 교황은 평소 테니스 등 스포츠를 즐기는 것으로 알려져 있다.
전달식에는 난민 캠프 출신의 청소년 선수 7명도 참석했다. 레오 14세는 WT와 태권도인도주의재단(THF)이 난민 출신 청소년을 지원해 온 데 감사를 전하며 “캠프 출신 선수들을 직접 만나게 돼 매우 기쁘다”고 밝혔다.
조 총재는 “레오 14세가 보여주는 평화와 인간 존엄성에 대한 헌신은 태권도의 핵심 가치와 맞닿아 있다”며 “명예 10단증을 수여하게 돼 자랑스럽게 생각한다”고 했다.
바티칸과 태권도의 인연은 이번이 처음이 아니다. 2017년 프란치스코 전 교황도 태권도 명예 10단증을 받은 바 있다. WT 시범단은 2018년 5월 성 베드로 광장에서 열린 교황 일반 알현 행사에서 시범 공연을 펼치기도 했다. 바티칸 내 태권도 단체인 ‘아틀레티카 바티칸―바티칸 태권도’는 현재 WT의 215개 회원국 협회 중 하나로 활동하고 있다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0