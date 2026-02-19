빅맥 5500→5700원…맥도날드, 35개 품목 2.4% 가격 인상

버거킹에 이어 한국맥도날드가 빅맥 등 주요 제품 가격을 올린다. 지난해 3월 20일 일부 메뉴 가격을 100~300원 올린 지 11개월 만이다. 외식업계 대표 브랜드들의 잇단 가격 조정에 먹거리 전반으로 물가 인상 흐름이 확산되는 것 아니냐는 우려가 나오고 있다.
한국맥도날드는 20일부터 주요 제품 가격을 100~400원 인상한다고 19일 밝혔다. 대상 품목은 전체 79개 메뉴 중 35개(44%)다. 품목별로는 버거 13종, 모닝 5종, 사이드 및 디저트 6종, 음료 11종이 포함됐다. 전체 평균 인상률은 2.4%다.
이번 가격 조정으로 대표 메뉴인 빅맥 버거 단품은 5500원에서 200원 오른 5700원이 된다. 빅맥 버거 세트는 7400원에서 7600원으로 오른다. 또 다른 인기 메뉴인 불고기 버거 단품도 3600원에서 3800원으로, 사이드 메뉴인 감자튀김은 2500원에서 2600원으로 인상된다.
한국맥도날드는 고환율과 원재료, 인건비 상승 등에 따른 불가피한 조치라는 입장이다. 한국맥도날드는 “제반 비용 상승 속에서 고객 부담을 최소화하기 위해 대상 메뉴 수와 인상 폭을 최대한 줄였다”고 설명했다.
앞서 버거킹도 원가 부담을 이유로 지난 12일부터 ‘와퍼’ 등 총 49개 메뉴 가격을 100~200원 인상하며 가격 조정에 나선 바 있다.
주요 햄버거 프랜차이즈들이 매년 가격을 올린 데 이어 올해도 연초부터 인상에 나서면서 가격 상승 흐름이 되풀이되고 있다는 지적이 나온다. 실제 체감 물가 부담도 커지고 있다. 통계청 국가통계포털에 따르면 지난해 햄버거 소비자물가지수는 135.17로 집계됐다. 2020년(100)을 기준으로 햄버거 물가가 5년간 35.17% 올랐다는 의미다.
김다연 기자 damong@donga.com
