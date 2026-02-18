본문으로 바로가기
사회
BTS 제이홉, 생일날 서울아산병원 어린이병원에 2억 기부
동아일보
입력
2026-02-18 16:12
2026년 2월 18일 16시 12분
방성은 기자
프린트
빅히트 뮤직 제공.
서울아산병원은 그룹 방탄소년단의 제이홉이 18일 생일을 맞아 어린이병원 발전 기금 2억 원을 전달했다고 밝혔다. 제이홉은 “아이들이 아픔을 딛고 밝은 꿈을 꿀 수 있기를 진심으로 바란다”며 “작년에 이어 올해 생일에도 뜻깊은 나눔을 실천하게 돼 감사하다”고 말했다. 후원금은 소아청소년 환자를 위한 진료 시설 및 의료 환경 개선 등에 사용된다.
#제이홉
#BTS
#방탄소년단
#서울아산병원
#어린이병원
#생일기부
방성은 기자 bbang@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
