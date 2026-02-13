쇼트트랙 막내 임종언, 8년만에 男1000m 동메달

한국 쇼트트랙 대표팀의 막내 임종언(19)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 남자 1000m에서 동메달을 획득했다.
임종언은 13일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000m 결승에서 1분24초611을 기록하며 세 번째로 결승선을 통과했다.
지난해 4월 쇼트트랙 국가대표 선발전에서 선배들을 제치고 종합 순위 1위를 차지한 임종언은 처음 출전한 올림픽 무대에서 메달을 목에 걸었다.
이는 이번 대회 한국 선수단의 4번째 메달이자, 빙상 종목 첫 메달이다.
한국 남자 쇼트트랙이 1000m 종목 올림픽 메달을 획득한 것은 2018 평창 동계올림픽에서 서이라가 동메달을 따낸 이후 8년 만이다.
결승에서 초반 4위로 시작한 임종언은 4바퀴를 남긴 채 최하위인 5위까지 밀렸다. 계속 아웃코스 추월을 노렸으나, 선두 그룹이 속도가 붙은 상황이라 기회를 잡기 어려웠다. 하지만 포기하지 않았다. 마지막 바퀴를 남기고 아웃코스로 질주해 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아)와 윌리엄 단지누(캐나다)를 제쳤다. 임종언은 피니시 라인을 통과하는 순간 스케이트 날을 앞으로 내밀어 3위로 들어왔다.
금메달은 1분24초537를 기록한 옌스 판트 바우트(네덜란드), 은메달은 1분24초565의 쑨룽(중국)이 각각 차지했다.
댓글 0