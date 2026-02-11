넘어진 김길리 “피 찔끔 났어요…저 괜찮아요”

2026 밀라노-코르티나담페초 겨울올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 한국 대표팀 김길리 선수와 충돌한 미국 대표팀 선수가 11일 공개 사과했다. 충돌 사고가 일어난 지 하루 만이다. 앞서 이 선수의 인스타그램 등에는 이번 충돌 사건에 분개한 한국 누리꾼들이 찾아가 악플을 잇달아 남겼다.
미국 쇼트트랙 국가대표 커린 스토더드는 이날 자신의 인스타그램에 “어제 경기력에 관해 팀 동료들과 나로 인해 영향을 받았을 다른 선수들에게 사과한다”고 올렸다. 이어 “어제 일은 의도하지 않은 것”이라며 “나도 좋은 성적을 내고 싶었지만 몸 상태에 문제가 있었던 것 같다”고 해명했다. 그러면서 “훈련을 통해 원인을 찾고 예전의 모습으로 돌아오겠다”며 “당분간 SNS를 쉬겠다. 여러 말이 오가지만 머리에 담아두지 않겠다”고 했다.
스토더드는 전날 혼성 2000m 계주 준결선에서 레이스 중반 캐나다와 선두 다툼을 하던 중 미끄러졌고, 뒤따르던 김길리가 이를 피하지 못하고 그와 충돌했다. 결국 3위로 준결선을 마친 한국은 구제를 기다렸으나 심판은 김길리가 넘어질 당시 3위였다는 이유로 어드밴스를 주지 않았다. 한국이 결선에 진출하지 못하자 일부 팬들은 스토더드의 인스타그램을 찾아가 강하게 항의하는 댓글을 남겼고, 그는 이를 의식한 듯 댓글창을 폐쇄했다.
스토더드와 충돌한 김길리는 다행히 검진 결과 이상이 없다는 진단을 받은 것으로 전해졌다. 김길리는 훈련을 마친 뒤 취재진과 만나 “멍이 좀 든 것 빼고는 괜찮다. 피도 많이 흐른 게 아니라 ‘찔끔’ 났었다”면서 “치료받고 약을 먹어서 괜찮다”고 말했다. 그는 전날 충돌 상황에 대해 “(미국과) 간격이 벌어져 있어서 속도를 올리면서 추월하려고 했는데 (상대) 선수가 넘어지는 게 보였다”며 “속도가 너무 올라온 상황이라 피할 수 없었다”고 했다.
